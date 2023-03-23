GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira'dan kavga iddialarına yanıt!

Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu ile Sergio Oliveira'nın kavga ettiği iddia edilmişti. A Milli Takım kampından bir kare paylaşan Kerem Aktürkoğlu'na, Sergio Oliveira'dan yorum geldi.

Kerem'in fotoğrafının altına, "Kavga ettiğimizi söylüyorlar ama Milli Takım'dasın. Her zamanki gibi çok akıllılar. İyi şanslar kardeşim" yorumunu yazan Oliveira'ya yıldız isim, "Galatasaray'da oynuyorsan yalan haberlerle mücadele etmek zorundasın. Teşekkürler kardeşim" yanıtı geldi.

Böylece ikili kavga iddialarını yalanlamış oldu.