GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi için şok iddia!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Cimbom, Arjantinli futbolcuyu sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 30 yaşındaki forvet, sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla kamuoyunun takdirini toplamıştı. Icardi şu ana kadar Galatasaray'da 15 maça çıktı. Başarılı santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 6 asistle oynadı.

Sahadaki performansının yanı sıra özel hayatında yaşadıklarıyla da gündem olan Icardi hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. Arjantinli sosyal medya fenomeni Candela Lecce, Galatasaraylı futbolcuyu taciz ve psikolojik şiddet uygulamakla suçladı.

İtalyan gazetesi Corrieredellosport'ta yer alan habere göre Icardi'nin, Lecce'ye sık sık mesaj attığı belirtildi. Konuyla ilgili konuşan Candela Lecce, "Üzücü, çirkin bir durum yaşıyorum. Icardi bana mesaj atmayı ısrarla sürdürdü ancak benden olumsuz cevap alması hoşuna gitmedi. 'Bu medya için anlamalısın, şu an zor bir dönemdeyim' gibi şeyler söyledi. Icardi'den böyle milyonlarca mesaj geliyor, bana uyguladığı psikolojik şiddet" dedi.

Lecce ayrıca "Cezasız kalamayacak çok durum var, insanlar biliyor. Sosyal medyada birini incitiyorsunuz. Gerçek şu ki ben çok kötü zamanlar geçirdim ve tüm bunlar için psikolojik destek almak zorunda kaldım" itirafında bulundu.

Sözlerini sürdüren Lecce, "Icardi bana sürekli kendini mağdur olarak gösterdi. Bana bazı şeyleri herkesin önünde konuşamadığını söyledi. Ayrıca bazı konuşmalarda bana Wanda Nara'dan bahsetti. Icardi'nin sadece hayatımdan çıkıp artık bana yazmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.