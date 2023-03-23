Haberler Galatasaray Baştan vuracak

Baştan vuracak

Kasımpaşa maçında Mata ve Yusuf, Konyaspor'a karşı da Leo Dubois, Barış ve Berkan oynamıştı. İki maçtaki kötü oyun üzerine rotasyon bitti. Zaniolo, Mertens, Adekugbe ve Torreira 11'de.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
Baştan vuracak

Galatasaray galibiyet serisi yakaladığı dönemde teknik direktör Okan Buruk'un farklı oyun ve oyuncu tercihleri işe yaramıştı. Ancak deprem felaketi sonrasında yeniden başlayan ligde rotasyon bu defa işe yaramadı. Kasımpaşa karşılaşmasında Dries Mertens'in yokluğunda Okan Buruk 10 numarada Juan Mata'yı oynatmıştı. Sağ kanatta da Yunus Akgün'ü tercih etmişti. Mata sakatlanıp çıktı. Yerine Milot Rashica girdi. Yunus da devre sonunda yerini Nicolo Zaniolo'ya bıraktı. Rashica'nın asistinde Zaniolo galibiyet golünü attı.

İKİSİ DE VASATTI

Okan Buruk, Konyaspor deplasmanında ise sağ kanatta bu defa Barış Alper Yılmaz'a şans verdi. Lucas Torreira'yı kenarda oturturken sahaya Berkan Kutlu'yu sürdü. Ancak bu ikiliden de verim alamadı. İkinci yarıdaki değişikliklere rağmen Aslan 14 maç sonra yenildi. Buruk, milli ara sonrasında artık sakatlık ve cezalar harici rotasyon yapmayacak. Sahaya en güçlü 11'i ile çıkacak. Dries Mertens, Nicolo Zaniolo, Sam Adekugbe, Lucas Torreira gibi isimler bir problemleri olmadığı sürece kesik yemeyecek.

SOL BEK ADEKUGBE'NİN

Konyaspor deplasmanında sol bekte oynayan Leo Dubois geçmiş maçlara oranla verimsizdi. Teknik direktör Okan Buruk, ligin kalan bölümünde önceliği Sam Adekugbe'ye verecek. Kanadalı oyuncunun yokluğunda yine yüksek dinamizmi olan Kazımcan Karataş formaya daha yakın. Adekugbe, Galatasaray ile ilk resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıkmış. Bindirmeleriyle dikkat çekmişti.

HÜCUM HATTI DEĞİŞMEYECEK

Okan Buruk, ligin kalan bölümünde sakatlık, aşırı formsuzluk ve ceza olmadığı taktirde hücum hattını değiştirmeyi düşünmüyor. Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Nicolo Zaniolo, Mauro İcardi ana hattı oluşturacak. Milot Milot Rashica da bu isimleri destekleyecek.

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