Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.
Cimbom; sezon başında Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı.
Sezona istediği gibi başlayamasa da ilerleyen haftalarda çıkışa geçen Galatasaray, ara transfer döneminin de en çok konuşulan takımlarından biri oldu.
İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi de renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, dünya çapında yankı uyandıran bir transfere imza attı.
Aslan, Serie A ekibi Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.
Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek.
Öte yandan iki takımda geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
4.5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin Euro kazanacak. Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin Euro olacak.
Avrupa'nın önde gelen yıldızlarını takıma kazandırmaya devam etmek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için kolları sıvadı.
Şimdiden arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, Nicolo Zaniolo'nun ardından Roma'dan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.
Cimbom, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği yıldız isim için düğmeye bastı. İşte detaylar...
ICARDI OLMAZSA BELOTTI
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'da Mauro Icardi'den sonraki forvet Andrea Belotti olarak belirlendi.
Nicolo Zaniolo'nun Roma'dan arkadaşı olan Belotti'nin, yazın boşa çıkma ihtimali de var...
Mauro Icardi'nin bonservis konusunu çözememe ihtimalini düşünen yönetim, gözünü Romalı yıldıza çevirdi.
Yazın sözleşmesi sona erecek olan yetenekli oyuncu ile ilgilenen Galatasaray, Roma'nın sözleşme uzatma opsiyonunu kullanması halinde de makul bir bonservis teklifi yapacak.
29 yaşındaki İtalyan forvet, bu sezon beklenen performansı sergileyemedi.
Roma forması ile 32 maça çıkan Belotti, sadece 4 gol atabildi.
SERBEST BIRAKILABİLİR
Eskisi gibi formunda olmayan hücum oyuncusu, Jose Mourinho'nun vereceği karara göre direkt serbest de bırakılabilir.
Roma, sezon başında Belotti ile 1+2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Futbolcu açısından ise süreç çok karışık durumda. Roma'ya geçen yaz transfer olan ama aradığını bulamayan Belotti, hocasının kendisine ne kadar inandığına göre hareket etmeyi düşünüyor.
Aynı Nicolo Zaniolo'daki gibi olumsuz bir süreç yaşayan İtalyan yıldız, vatandaşı gibi yeni seçenekleri de değerlendirmeye sıcak bakıyor ve Roma dışındaki taliplerinin projelerini inceliyor.