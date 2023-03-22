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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon transfer dönemlerinin en çok konuşulan takımlarından olan Galatasaray, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 10:08 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 10:08
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

Sezona istediği gibi başlayamasa da ilerleyen haftalarda çıkışa geçen Galatasaray, ara transfer döneminin de en çok konuşulan takımlarından biri oldu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi de renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, dünya çapında yankı uyandıran bir transfere imza attı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

Aslan, Serie A ekibi Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

Öte yandan iki takımda geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

4.5 yıllık sözleşme imzalanan Zaniolo, sezonun geri kalanında 900 bin Euro kazanacak. Geriye kalan diğer sezonlarda ise oyuncunun maaşı 2 milyon 750 bin Euro olacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

Avrupa'nın önde gelen yıldızlarını takıma kazandırmaya devam etmek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

Şimdiden arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, Nicolo Zaniolo'nun ardından Roma'dan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

Cimbom, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği yıldız isim için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

ICARDI OLMAZSA BELOTTI

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'da Mauro Icardi'den sonraki forvet Andrea Belotti olarak belirlendi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

Nicolo Zaniolo'nun Roma'dan arkadaşı olan Belotti'nin, yazın boşa çıkma ihtimali de var...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

Mauro Icardi'nin bonservis konusunu çözememe ihtimalini düşünen yönetim, gözünü Romalı yıldıza çevirdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

Yazın sözleşmesi sona erecek olan yetenekli oyuncu ile ilgilenen Galatasaray, Roma'nın sözleşme uzatma opsiyonunu kullanması halinde de makul bir bonservis teklifi yapacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

29 yaşındaki İtalyan forvet, bu sezon beklenen performansı sergileyemedi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

Roma forması ile 32 maça çıkan Belotti, sadece 4 gol atabildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

SERBEST BIRAKILABİLİR

Eskisi gibi formunda olmayan hücum oyuncusu, Jose Mourinho'nun vereceği karara göre direkt serbest de bırakılabilir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

Roma, sezon başında Belotti ile 1+2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

Futbolcu açısından ise süreç çok karışık durumda. Roma'ya geçen yaz transfer olan ama aradığını bulamayan Belotti, hocasının kendisine ne kadar inandığına göre hareket etmeyi düşünüyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Yıldız isim Aslan olacak

Aynı Nicolo Zaniolo'daki gibi olumsuz bir süreç yaşayan İtalyan yıldız, vatandaşı gibi yeni seçenekleri de değerlendirmeye sıcak bakıyor ve Roma dışındaki taliplerinin projelerini inceliyor.

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