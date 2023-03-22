GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılıları endişelendiren Mauro Icardi iddiası! Wanda Nara için...

Mauro Icardi milli arayı fırsatı bildi ve Arjantin'in yolunu tuttu. Son zamanlarda aralarındaki problemleri çözdüğü eşi Wanda Nara ile bir araya geldi. Galatasaray'ın golcüsünün ne kadar süreyle Arjantin'de kalacağı bilinmiyor. Ancak bu durum iddiaların yeniden gün yüzüne çıkmasına sebep oldu. O iddialardan birisi de Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrı kalmamak için ülkesindeki bir takımla anlaşması ihtimali. İşte haberin ayrıntıları... | Gs spor haberi
Galatasaray'da Mauro Icardi liglere verilen milli arayı fırsat bildi ve ülkesi Arjantin'e gitti. Burada, zaman zaman bir dargın bir barışık şeklinde devam ettiği ancak son dönemde buzları erittiği eşi Wanda Nara ile bir araya geldiği belirtiliyor. Bu sezon sık sık Arjantin'e seyahat eden Icardi'nin ülkesinde ne kadar kalacağı bilinmiyor. Ancak iddialar göre golcü oyuncu eşi Wanda'dan ayrı kalmamak için ülkesinden bir takımla anlaşabilir. Bu durumda sarı-kırmızılıların Icardi konusunda ne gibi bir karar alacağı ise bilinmiyor.