TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Spor Toto Süper Lig'de 60 puanla zirvede yer alan Galatasaray gelecek sezonki transfer planlamalarına hız verdi.
Spor Toto Süper Lig'de 60 puanla zirvede yer alan Galatasaray gelecek sezonki transfer planlamalarına hız verdi.
Cimbom bu doğrultuda Mauro Icardi'nin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
Takvim'in haberine göre Arjantinli golcüden de sözleşme uzatma konusunda yönetime yanıt geldi.
Takıma ilk geldiğinde özel hayatıyla gündem olan Icardi daha sonra performansıyla taraftarların ve camianın beğenisini kazandı.
Golcü futbolcunun yönetim ile yaptığı görüşmede, "Şu anda transfer konusunu kafama takmıyorum.
Sezon sonunda görüşelim" dedi.
DEVLER TAKİPTE
Menajeri Wanda Nara olan Icardi'nin aklında halen İtalya olduğu iddia ediliyor.
30 yaşındaki golcüye Serie A'dan Roma ve Milan yakından ilgi gösteriyor.
Ayrıca Icardi'nin ismi Juventus ve İspanyol ekibi Atletico Madrid ile de anılıyor.
Icardi bu sezon Cimbom'da 15 maçta 9 gol, 6 asist üretti.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda erecek olan Icardi, yıllık yaklaşık 7.5 milyon euro kazanıyor.
Bonservisi Fransız ekibi PSG'de olan Icardi'ye Galatasaray 750 bin euro ödüyor.
Icardi daha önce Inter ve Sampdoria takımlarında forma giydi.
Icardi, 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında 2 gol kaydetti.
Deplasmanda 3-0 galip geldikleri Fenerbahçe karşılaşmasında ise 1 gol 1 asistlik performansıyla öne çıktı.
MAURO ICARDI KİMDİR?
Mauro Icardi, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi.
Futbola İspanya'da Vecindario altyapısında başlayan Icardi, daha sonra Barcelona'nın altyapısına geçti.
Barcelona'da U16, U18 VE U19'da forma giyen Arjantinli oyuncu, 2011 yazında Sampdoria'ya 300 bin Euro'ya transfer oldu.
2 yıl sonra ise Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeline imza attı.
2019'da PSG'ye kiralık olarak giden Icardi, 2022 yazında ise 50 milyon Euro'ya Paris temsilcisinin yolunu tuttu.
Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak gelen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro...