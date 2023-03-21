Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcudan son olarak bonservisini almak isteyen Cimbom'a flaş yanıt geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Spor Toto Süper Lig'de 60 puanla zirvede yer alan Galatasaray gelecek sezonki transfer planlamalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Cimbom bu doğrultuda Mauro Icardi'nin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Takvim'in haberine göre Arjantinli golcüden de sözleşme uzatma konusunda yönetime yanıt geldi.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Takıma ilk geldiğinde özel hayatıyla gündem olan Icardi daha sonra performansıyla taraftarların ve camianın beğenisini kazandı.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Golcü futbolcunun yönetim ile yaptığı görüşmede, "Şu anda transfer konusunu kafama takmıyorum.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Sezon sonunda görüşelim" dedi.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

DEVLER TAKİPTE

Menajeri Wanda Nara olan Icardi'nin aklında halen İtalya olduğu iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

30 yaşındaki golcüye Serie A'dan Roma ve Milan yakından ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Ayrıca Icardi'nin ismi Juventus ve İspanyol ekibi Atletico Madrid ile de anılıyor.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Icardi bu sezon Cimbom'da 15 maçta 9 gol, 6 asist üretti.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda erecek olan Icardi, yıllık yaklaşık 7.5 milyon euro kazanıyor.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Bonservisi Fransız ekibi PSG'de olan Icardi'ye Galatasaray 750 bin euro ödüyor.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Icardi daha önce Inter ve Sampdoria takımlarında forma giydi.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Icardi, 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında 2 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Deplasmanda 3-0 galip geldikleri Fenerbahçe karşılaşmasında ise 1 gol 1 asistlik performansıyla öne çıktı.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

MAURO ICARDI KİMDİR?

Mauro Icardi, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Futbola İspanya'da Vecindario altyapısında başlayan Icardi, daha sonra Barcelona'nın altyapısına geçti.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Barcelona'da U16, U18 VE U19'da forma giyen Arjantinli oyuncu, 2011 yazında Sampdoria'ya 300 bin Euro'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

2 yıl sonra ise Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeline imza attı.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

2019'da PSG'ye kiralık olarak giden Icardi, 2022 yazında ise 50 milyon Euro'ya Paris temsilcisinin yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi'den Galatasaray'a sözleşme yanıtı!

Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak gelen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

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