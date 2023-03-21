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TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Transferde birçok takımın takibinde olan Cengiz Ünder, Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarında bulunuyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen A milli yıldız, kariyer planını yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 09:19
Cengiz Ünder kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer hedefi olan Cengiz Ünder, kariyer planlamasını yaptı.

Cengiz Ünder kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

Geçtiğimiz sezon Marsilya'nın en etkili ismi olan ancak Igor Tudor'un gelişiyle son derece sancılı bir süreç geçiren Cengiz Ünder, son haftalarda yeniden formayı kaptı.

Cengiz Ünder kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

CENGİZ ÜNDER TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYOR
Tudor'un ilk haftalarda gözden çıkardığı Cengiz Ünder o dönem ayrılık kararı alırken, Galatasaray ve Beşiktaş oyuncu için yoğun girişimlerde bulundu.

Cengiz Ünder kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

Türkiye'ye dönmeyi düşünmeyen, kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Cengiz Ünder, Galatasaray ve Beşiktaş'ı reddetti.

Cengiz Ünder kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

PLANINI YAPTI
İlerleyen haftalarda hocasıyla arasını düzelten Cengiz Ünder, performansını da yukarı çekince formasını yeniden kaptı.

Cengiz Ünder kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dönemde ilk 11'in banko isimlerinden biri haline gelen Cengiz Ünder, kariyer planlamasını da yaptı.

Cengiz Ünder kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

CENGİZ ÜNDER 'DEVAM' DEDİ
Marsilya ile sezon başında 3 yıllık sözleşme yapan Cengiz Ünder, Fransız deviyle devam kararı aldı.

Cengiz Ünder kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

Sezon sonunda birçok takımın teklif götürmesi beklenen milli futbolcu, kendisine seviye atlatacak birinci sınıf bir kulüpten teklif almaması durumunda yoluna Marsilya'da devam edecek.

Cengiz Ünder kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray...

Düzenli forma şansı bulduktan sonra skor katkısını da artıran Cengiz Ünder, Ligue 1'de çıktığı 27 maçta 2 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.

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