Şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de 26. Haftada alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a yenilmesiyle şampiyonluk oranı 1.17'den 1.42'ye yükseltildi ancak 1 numaralı favori olmayı sürdürdü. Alanyaspor deplasmanında 3-1 kazanan Fenerbahçe'nin oranı ise 2.05'ten 1.80'e çekildi ve ikinci favori olarak gösterildi.
Süper Lig'de 26. Haftada alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a yenilmesiyle şampiyonluk oranı 1.17'den 1.42'ye yükseltildi ancak 1 numaralı favori olmayı sürdürdü. Alanyaspor deplasmanında 3-1 kazanan Fenerbahçe'nin oranı ise 2.05'ten 1.80'e çekildi ve ikinci favori olarak gösterildi.