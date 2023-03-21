Mancini açık kapı bıraktı

İtalya Milli Takımı, EURO 2024 Elemeri'nde yer alacak kadroyu duyururken Nicolo Zaniolo kendine yer bulamadı. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini bu tercihiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Nicolo Zaniolo'yu milli takıma çağırmadık çünkü yeni iyileşti ve henüz fit durumda değil. Galatasaray'da henüz 90 dakikalık bir maç oynamadı ama oynar ve iyi de performans gösterirse, takıma çağıracağız" şeklinde konuştu.
İtalyaMilli Takımı, EURO 2024 Elemeri'nde yer alacak kadroyu duyururken Nicolo Zaniolo kendine yer bulamadı. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini bu tercihiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Nicolo Zaniolo'yu milli takıma çağırmadık çünkü yeni iyileşti ve henüz fit durumda değil. Galatasaray'da henüz 90 dakikalık bir maç oynamadı ama oynar ve iyi de performans gösterirse, takıma çağıracağız" şeklinde konuştu.