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Galatasaray'dan Lale Orta'ya istifa çağrısı!

Süper Lig'de en son oynanan Konyaspor - Galatasaray ve Alanyaspor - Fenerbahçe maçlarının ardından MHK Başkanı Lale Orta'ya yoğun tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak ise Galatasaray'dan Lale Orta'ya flaş tepki geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 06:50
Galatasaray'dan Lale Orta'ya istifa çağrısı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı her geçen hafta daha da kızışırken hakemler de yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. Ligin 26. Haftasında da saha içinde verilen verilmeyen kararlar büyük eleştiri aldı. Galatasaray'ın Konyaspor'a yenildiği karşılaşmada Ahmet Oğuz'un Leo Dubois'e yaptığı hareketin ardından Zorbay Küçük'ün kırmızı kart göstermemesi büyük infial yarattı.

Galatasaray'dan Lale Orta'ya istifa çağrısı!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmada Osayi'nin benzer bir hareket yapmasına karşın Mete Kalkavan'ın sarı kartla yetinmesi eleştirileri artırdı.

Galatasaray'dan Lale Orta'ya istifa çağrısı!

LİGİ DİZAYN ETMEK İSTİYORLAR

Ayrıca Kalkavan'ın kırmızı kart için elini arka cebine götürmesine karşın bundan vazgeçmesi, 'VAR'dan uyarı mı aldı' yorumlarının yapılmasına yol açtı. Fenerbahçe'nin Alanya maçında tepki çeken diğer pozisyon ise Osayi'ye penaltı çalınması... VAR'ın Rashica'ya aynı pozisyonda 'devam' kararı verdiği hatırlatıldı.

Galatasaray'dan Lale Orta'ya istifa çağrısı!

Eleştiriler MHK'nın yeni başkanı Lale Orta üzerinde yoğunlaştı. Fenerbahçe maçı sonrası, "Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı sahada vereceğiz" açıklaması yapılırken bugün de Galatasaray Başkan Dursun Özbek basın toplantısı düzenleyecek.

Galatasaray'dan Lale Orta'ya istifa çağrısı!

2 POZİSYON ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Konyaspor maçında Rashica'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından VAR 'devam' dedi. Valencia'nın benzer pozisyonunda ise VAR 'penaltı' kararı verdi.

NEDEN VAZGEÇTİ?

Mete Kalkavan elini arka cebine götürüyor ancak daha sonra bundan vazgeçip Osayi'ye sarı kart gösterdi.

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