Galatasaray'dan Lale Orta'ya istifa çağrısı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı her geçen hafta daha da kızışırken hakemler de yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. Ligin 26. Haftasında da saha içinde verilen verilmeyen kararlar büyük eleştiri aldı. Galatasaray'ın Konyaspor'a yenildiği karşılaşmada Ahmet Oğuz'un Leo Dubois'e yaptığı hareketin ardından Zorbay Küçük'ün kırmızı kart göstermemesi büyük infial yarattı.