Kean'in peşinde

Mauro İcardi'ye alternatif arayan Galatasaray, Juventus forması giyen Moise Kean'i listesine aldı. Cimbom golcü oyuncunun transferinde İtalya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Nicolo Zaniolo ile olan arasındaki yakın arkadaşlıktan yararlanacak. Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncuya Juventus'tan aldığı maaşı ve a kupalarında oynama sözü verecek.
Mauro İcardi'ye alternatif arayan Galatasaray, Juventus forması giyen Moise Kean'i listesine aldı. Cimbom golcü oyuncunun transferinde İtalya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Nicolo Zaniolo ile olan arasındaki yakın arkadaşlıktan yararlanacak. Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncuya Juventus'tan aldığı maaşı ve a kupalarında oynama sözü verecek.