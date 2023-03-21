Kasımpaşa maçı ile başladı

Galatasaray ile Lale Orta arasındaki kriz Kasımpaşa maçıyla başladı. Orta'nın, Zaniolo- Donk pozisyonuyla ilgili yayıncı kuruluşa müdahalede bulunduğu iddia edilmiş ve tartışma yaratmıştı. Orta daha sonra, yayıncı kuruluş ile temas kurduğunu doğrulamıştı.
Galatasaray ile Lale Orta arasındaki kriz Kasımpaşa maçıyla başladı. Orta'nın, Zaniolo- Donk pozisyonuyla ilgili yayıncı kuruluşa müdahalede bulunduğu iddia edilmiş ve tartışma yaratmıştı. Orta daha sonra, yayıncı kuruluş ile temas kurduğunu doğrulamıştı.