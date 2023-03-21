Icardi Buruk'a söz verdi

Mauro Icardi, son 2 lig maçını boş geçti. Lige verilen ara öncesinde 2'si derbi olmak üzere 6 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergileyen Arjantinli, 90 dakika sahada kaldığı son 2 maçta fileleri sarsamadı. Özellikle Konya'da ayağında top tutmakta dahi güçlük çeken İcardi, teknik direktör Okan Buruk'a söz verdi. Yıldız, hocasıyla yaptığı görüşmede, "Milli takım arasında sıkı çalışacağım ve Adana maçıyla gollerime devam edeceğim" dedi.
Mauro Icardi, son 2 lig maçını boş geçti. Lige verilen ara öncesinde 2'si derbi olmak üzere 6 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergileyen Arjantinli, 90 dakika sahada kaldığı son 2 maçta fileleri sarsamadı. Özellikle Konya'da ayağında top tutmakta dahi güçlük çeken İcardi, teknik direktör Okan Buruk'a söz verdi. Yıldız, hocasıyla yaptığı görüşmede, "Milli takım arasında sıkı çalışacağım ve Adana maçıyla gollerime devam edeceğim" dedi.