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Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

Süper Lig devlerinden Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tartışma hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'den gelen çağrıya sert bir şekilde cevap verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 21:40
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında akan sular durmuyor. Son olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'den gelen çağrıya sert bir şekilde cevap verdi.

Özbek açıklamada, "Sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz." ifadesine yer verdi.

İşte Dursun Özbek'in cevabı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç,

Tarafıma yaptığınız çağrı metnini okudum. Kullandığınız üslubu üzüntüyle karşıladım.

Bugün yaptığım konuşmanın metninde geçen bir bölümle size cevap vermek istiyorum. Zira içinde bulunduğunuz ruh halini ve davranışlarınızı çok iyi anlattığını düşünüyorum:

"Biz, sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. İftiralarla ayak oyunlarıyla rekabeti aşağı çekmeye çalışıyorsunuz, bunu reddediyoruz. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin. Köhnemiş bir zihniyetle, kendi taraftarınızı kandırmak, onlara iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin."

Son bir ümitle, bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur.

Saygılarımla,

Dursun Aydın Özbek

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"


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