Deplasman avantajı cepte

Galatasaray ve Fenerbahçe arasıdaki fark 6'ya düştü. Sarı-lacivertli ekibin bir maçı da eksik olması yarışı heyecanlı hale getirdi. Buna karşılık Galatasaray'ın da önemli fikstür avantajı bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekibin 4, Fenerbahçe'nin ise 5 deplasman maçı kaldı. Sarı-lacivertliler ligin son maçında Galatasaray deplasmanına çıkacak.
Galatasarayve Fenerbahçe arasıdaki fark 6'ya düştü. Sarı-lacivertli ekibin bir maçı da eksik olması yarışı heyecanlı hale getirdi. Buna karşılık Galatasaray'ın da önemli fikstür avantajı bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekibin 4, Fenerbahçe'nin ise 5 deplasman maçı kaldı. Sarı-lacivertliler ligin son maçında Galatasaray deplasmanına çıkacak.