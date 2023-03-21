Demircan’dan sert açıklama

Galatasaray'dan MHK ve hakemlere bir tepki de Sportif AŞ YK Üyesi Fatih Demircan'dan geldi. Demircan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özete pozisyon ekleyen maşalar, devre arasında açıklama yapan yavuz hırsızlar, kırmızı kartını bulamayan korkaklar" ifadesini kullandı.
Galatasaray'danMHK ve hakemlere bir tepki de Sportif AŞ YK Üyesi Fatih Demircan'dan geldi. Demircan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özete pozisyon ekleyen maşalar, devre arasında açıklama yapan yavuz hırsızlar, kırmızı kartını bulamayan korkaklar" ifadesini kullandı.