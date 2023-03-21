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Ali’ye büyük ilgi

Okan Buruk'un, A takıma dahil ettiği U19 oyuncusu Ali Yeşilyurt Avrupa'dan kulüplerin radarına girdi. PSV, Leverkusen, Vitesse gibi önemli kulüplerin oyuncunun maçlarına scout gönderip, gelişimini takip ettiği bildirildi. Ali, geçtiğimiz yaz U17 Takımı ile Avrupa Şampiyonası'na katılmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 06:50
Ali’ye büyük ilgi
Okan Buruk'un, A takıma dahil ettiği U19 oyuncusu Ali Yeşilyurt Avrupa'dan kulüplerin radarına girdi. PSV, Leverkusen, Vitesse gibi önemli kulüplerin oyuncunun maçlarına scout gönderip, gelişimini takip ettiği bildirildi. Ali, geçtiğimiz yaz U17 Takımı ile Avrupa Şampiyonası'na katılmıştı.
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