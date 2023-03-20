Zaniolo büyük bir transfer

Cimbom'un yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo'nun Galatasaray'a transferinin çok önemli olduğunu kaydetti. Emeği geçenlere teşekkür eden Kerem, "Zaniolo, çok büyük bir transfer ve bizim için büyük bir fırsat. Şu an hepimiz için rekabet ortamı oluştu ve bu da şampiyonluk için önemli ve değerli. Herkes kendi sınırlarını zorlamak zorunda. Daha iyisini daha fazlasını yapmak zorunda. Zaniolo çok pozitif bir insan. Gerçekten çok güzel bir takım oluştu. Sonradan gelenler bile bu uyum sürecini çok çabuk atlatabiliyor. Bence bize büyük bir katkısı olacak" dedi.
Cimbom'unyıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo'nun Galatasaray'a transferinin çok önemli olduğunu kaydetti. Emeği geçenlere teşekkür eden Kerem, "Zaniolo, çok büyük bir transfer ve bizim için büyük bir fırsat. Şu an hepimiz için rekabet ortamı oluştu ve bu da şampiyonluk için önemli ve değerli. Herkes kendi sınırlarını zorlamak zorunda. Daha iyisini daha fazlasını yapmak zorunda. Zaniolo çok pozitif bir insan. Gerçekten çok güzel bir takım oluştu. Sonradan gelenler bile bu uyum sürecini çok çabuk atlatabiliyor. Bence bize büyük bir katkısı olacak" dedi.