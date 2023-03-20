Haberler Galatasaray Zaniolo büyük bir transfer

Zaniolo büyük bir transfer

Cimbom'un yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo'nun Galatasaray'a transferinin çok önemli olduğunu kaydetti. Emeği geçenlere teşekkür eden Kerem, "Zaniolo, çok büyük bir transfer ve bizim için büyük bir fırsat. Şu an hepimiz için rekabet ortamı oluştu ve bu da şampiyonluk için önemli ve değerli. Herkes kendi sınırlarını zorlamak zorunda. Daha iyisini daha fazlasını yapmak zorunda. Zaniolo çok pozitif bir insan. Gerçekten çok güzel bir takım oluştu. Sonradan gelenler bile bu uyum sürecini çok çabuk atlatabiliyor. Bence bize büyük bir katkısı olacak" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Zaniolo büyük bir transfer
Cimbom'un yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo'nun Galatasaray'a transferinin çok önemli olduğunu kaydetti. Emeği geçenlere teşekkür eden Kerem, "Zaniolo, çok büyük bir transfer ve bizim için büyük bir fırsat. Şu an hepimiz için rekabet ortamı oluştu ve bu da şampiyonluk için önemli ve değerli. Herkes kendi sınırlarını zorlamak zorunda. Daha iyisini daha fazlasını yapmak zorunda. Zaniolo çok pozitif bir insan. Gerçekten çok güzel bir takım oluştu. Sonradan gelenler bile bu uyum sürecini çok çabuk atlatabiliyor. Bence bize büyük bir katkısı olacak" dedi.
DİĞER
Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'iydi... Esra Akkaya'nın oğlu Can’la yaptığı duygusal paylaşıma beğeni yağdı! ‘Büyüdükçe büyüyen sevgi… Evlat’
Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ilk kez yan yana! Aşıklar TAKVİM’e fena yakalandı! Afra Saraçoğlu'yla 4 yıllık ilişkisi bitmişti...
G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay gönderme!
Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fransız basını yazdı! G.Saray için flaş stoper iddiası
Ve açıkladı! Kerem'den flaş transfer sözleri
Tuzla TOKİ kura sonuçları 20 Mart 2023
TOKİ Tuzla canlı çekiliş izle (20 Mart Pazartesi)
İSKİ İstanbul su kesintisi 20 Mart 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Hakemlere rağmen halen şampiyon olunabilir" "Hakemlere rağmen halen şampiyon olunabilir" 07:34
Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı! Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı! 01:17
El Classico'da kazanan Barça! El Classico'da kazanan Barça! 01:02
El Classico'da kazanan Barça! El Classico'da kazanan Barça! 00:59
Marsilya geriden gelip kazandı! Marsilya geriden gelip kazandı! 00:51
Juve'den flaş galibiyet! Juve'den flaş galibiyet! 00:47
Daha Eski
Erman Toroğlu: Hakem değil! Erman Toroğlu: Hakem değil! 00:20
Ve açıkladı! Kerem'den flaş transfer sözleri Ve açıkladı! Kerem'den flaş transfer sözleri 00:02
G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay gönderme! 00:02
Osayi'nin pozisyonu kırmızı mı? Toroğlu yorumladı! Osayi'nin pozisyonu kırmızı mı? Toroğlu yorumladı! 00:02
F.Bahçe Alanya'da kazandı! F.Bahçe Alanya'da kazandı! 00:02
F.Bahçe zirveye yaklaştı! İşte puan durumu F.Bahçe zirveye yaklaştı! İşte puan durumu 00:02