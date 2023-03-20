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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz transfer! Okan Buruk onay verdi

Galatasaray'da sürpriz teklifler alan yıldız oyuncular sezon sonunda ayrılık yaşayabilir. Takıma veda edeceklerin alternatiflerini arayan sarı kırmızılı yönetim Süper Lig'in öne çıkan ismini gündemine aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğu o isimle dolacak. | GS TRANSFER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 13:02 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 13:17
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz transfer! Okan Buruk onay verdi

Galatasaray'da gelecek sezon için kritik planlamalar yapılıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz transfer! Okan Buruk onay verdi

Sarı kırmızılılar, sezon sonunda takımdan ayrılacak futbolcuların yerlerini doldurmak için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz transfer! Okan Buruk onay verdi

Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim kurulu sürekli temas halinde.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz transfer! Okan Buruk onay verdi

Başarılı çalıştırıcı bir yandan şampiyonluğa konsatre olurken, bir yandan da yeni sezonun ön çalışmalarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz transfer! Okan Buruk onay verdi

Cimbom'da haziran ayı itibariyle önemli vedalar yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz transfer! Okan Buruk onay verdi

Bu durumu bilen teknik direktör Okan Buruk, erkenden hamle yapma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz transfer! Okan Buruk onay verdi

Sezon sonunda Kerem'in ayrılma ihtimaline karşı mali olarak uygun bir anlaşma tasarlayan Aslan, güncel piyasa değeri 1.80 milyon euro olan 25 yaşındaki Valon Ethemi ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz transfer! Okan Buruk onay verdi

KENDİNİ İSPATLADI

Etehmi, İstanbulspor forması ile bu sezon 25 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz transfer! Okan Buruk onay verdi

Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz transfer! Okan Buruk onay verdi

Ayrıca 4 asistlik harika bir katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz transfer! Okan Buruk onay verdi

Ethemi takımını ayakta tutan yegane isim oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz transfer! Okan Buruk onay verdi

SÖZLEŞME DETAYI

2025 yazında sözleşmesi biten Valon Ethemi için küme düşme senaryosunda da işler değişiyor.

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