TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz transfer! Okan Buruk onay verdi

Galatasaray'da gelecek sezon için kritik planlamalar yapılıyor.
Sarı kırmızılılar, sezon sonunda takımdan ayrılacak futbolcuların yerlerini doldurmak için çalışmalara başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim kurulu sürekli temas halinde.
Galatasaray'da gelecek sezon için kritik planlamalar yapılıyor.
Sarı kırmızılılar, sezon sonunda takımdan ayrılacak futbolcuların yerlerini doldurmak için çalışmalara başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim kurulu sürekli temas halinde.
Başarılı çalıştırıcı bir yandan şampiyonluğa konsatre olurken, bir yandan da yeni sezonun ön çalışmalarını yapıyor.
Cimbom'da haziran ayı itibariyle önemli vedalar yaşanabilir.
Bu durumu bilen teknik direktör Okan Buruk, erkenden hamle yapma kararı aldı.
Bu doğrultuda Aslan'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Akşam'ın haberine göre, Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transfer olma ihtimalini gözeten Okan Buruk, İstanbulspor forması giyen Valon Ethemi'ye onay verdi.
GALATASARAY'DA KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN ALTERNATİFİ VALON ETHEMI
İstanbulspor'daki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki sol kanat, Galatasaray'ın radarına takıldı.
Sezon sonunda Kerem'in ayrılma ihtimaline karşı mali olarak uygun bir anlaşma tasarlayan Aslan, güncel piyasa değeri 1.80 milyon euro olan 25 yaşındaki Valon Ethemi ile ilgileniyor.
KENDİNİ İSPATLADI
Etehmi, İstanbulspor forması ile bu sezon 25 maça çıktı.
Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol attı.
Ayrıca 4 asistlik harika bir katkı sağladı.
Ethemi takımını ayakta tutan yegane isim oldu.
SÖZLEŞME DETAYI
2025 yazında sözleşmesi biten Valon Ethemi için küme düşme senaryosunda da işler değişiyor.
Olur da İstanbulspor lige veda ederse, Ethemi'nin ayrılmasının önü açılacak.