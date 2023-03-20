Mehmet: Çok hoşuma gitti

İstanbulspor'un başarılı defans oyuncusu Mehmet Yeşil, "Galatasaray'la anılmak beni çok mutlu etti" dedi. Sarı- kırmızılı ekibin, camia ve seyirci olarak Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi olduğunu kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, "Resmi bir şey yok ama bu insanı mutlu ve motive eder. Benim çok hoşuma gitti. Tabii ki de bundan sonra daha çok performans verip bunu resmiyete dökmek isterim" diye konuştu. Mehmet Yeşil ile Lille'in de ilgilendiği ifade edilmişti.
İstanbulspor'unbaşarılı defans oyuncusu Mehmet Yeşil, "Galatasaray'la anılmak beni çok mutlu etti" dedi. Sarı- kırmızılı ekibin, camia ve seyirci olarak Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi olduğunu kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, "Resmi bir şey yok ama bu insanı mutlu ve motive eder. Benim çok hoşuma gitti. Tabii ki de bundan sonra daha çok performans verip bunu resmiyete dökmek isterim" diye konuştu. Mehmet Yeşil ile Lille'in de ilgilendiği ifade edilmişti.