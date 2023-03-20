Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş itiraflar! Transfer Icardi ve Zaniolo...

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'daki yaşamında, takımdaki ortama ve geleceğe dair önemli açıklamalarda bulundu.
Deprem bölgesine yaptığı ziyaret
"Deprem olduktan sonra ailecek kalktık. Annem bizi kaldırdı. 'Deprem oldu' dedi. Bir hayli telaşlıydı. Biz de çok korktuk. İlk başta birine bir şey oldu sandık. Sonra deprem olduğunu öğrendik. Televizyonu açtığımızda inanılmaz şok geçirdik. Gerçekten çok şiddetli bir depremdi. Ondan sonra gün içinde, ben Erden Ağabey'den telefon aldım. 'Biliyorsun sıkıntılı günler geçiriyoruz' dedi. 'Sen de takımla konuşmak istersen bir şeyler yapabiliriz birlikte' dedi. Ben de kaptanlarımız Muslera ve Gomis ile telefonla konuştum. Takımla birlik olup bu süreçte insanlarla iletişim olsun, kendi sosyal medyalarımızdan olsun yapabileceğimiz ne varsa, imkanlarımız dahilinde her şeyi yapmak için seferberlik ilan ettik.
Sonra ailemle küçük bir konuşma yaptığımda, ben gitmek istiyorum, ne düşünüyorsunuz dedim? Annem ile babam, 1999 depremini yaşayan birileri olarak, bana kesinlikle gitmelisin oğlum dediler. Tabii ki, ben orada belki de enkazdan birilerini kurtarabilecek bir profesyonelliğe ya da güce sahip değilim ama orada birkaç insanla iletişime geçip, onların acılarına ortak olabilirsem, onları birazcık da olsa depremde yaşadıkları travmadan uzaklaştırabilsem ne mutlu bana, bize, aileme. Ben o düşünceyle gittim oraya. Erden Ağabey de sağ olsun bana yardımcı oldu. Beni karşıladı, beraber ziyaretlerde bulunduk.