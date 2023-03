Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş itiraflar! Transfer Icardi ve Zaniolo...

Galatasaray'da kaptanlık

"Çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir gurur gerçekten. Bununla ilgili hocamızla ve Erden Abi ile konuştuğumuzda o gün uyuyamamıştım. Çünkü Galatasaray'a ilk geldiğim zaman büyük hayallerim vardı. Şampiyonluk yaşayabilmek, efsaneler arasına girmek, kaptanlık rütbesine ulaşabilmek benim için hayallerimin ötesindeydi. Hayallerimi tek tek gerçekleştirmeye devam ediyorum. Hayallerim hiçbir zaman bitmiyor, her zaman üzerine bir şey daha koyuyorum, bir not daha ekliyorum. Kaptanlık da hayallerim arasındaydı. Bunu gerçekleştirdim. Tabii ki önümde çok büyük efsaneler var onların ardından geliyorum, onlardan sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. İletişim konusunda takım arkadaşlarım ile neler yapabilirim, nasıl ilerleyebilirim diye. Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor. Bakalım inşallah her şey daha güzel olur."