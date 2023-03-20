Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sürpriz Yusuf Demir kararı! Sezon sonu...

Galatasaray'dan sürpriz Yusuf Demir kararı! Sezon sonu...

Galatasaray'ın sezon başında Rapid Wien'den büyük umutlarla transfer ettiği Yusuf Demir'den istediğini alamadı. Sarı kırmızılılar, Konyaspor maçında kadroya alınmayan genç oyuncu için kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 09:22
Galatasaray'dan sürpriz Yusuf Demir kararı! Sezon sonu...

Sarı kırmızılılarda sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir Konya'ya götürülmedi.

Galatasaray'dan sürpriz Yusuf Demir kararı! Sezon sonu...

Galatasaray'ın bu sezon yararlanamadığı tek transferi Yusuf Demir oldu.

Galatasaray'dan sürpriz Yusuf Demir kararı! Sezon sonu...

Mertens'in sakat olduğu dönemde bile Okan Buruk tarafından tercih edilmeyen 19 yaşındaki genç yeteneğin Florya'da mutsuzluğu yüzünden okunuyor.

Galatasaray'dan sürpriz Yusuf Demir kararı! Sezon sonu...

Sezon başında 6 milyon euro'luk bonservis bedeliyle büyük ses getiren Yusuf iyiden iyiye ayrılık hesapları yapılıyor.

Galatasaray'dan sürpriz Yusuf Demir kararı! Sezon sonu...

Galatasaray cephesi de oyuncuya takım arıyor.

Galatasaray'dan sürpriz Yusuf Demir kararı! Sezon sonu...

Yusuf Demir bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta süre aldı.

Galatasaray'dan sürpriz Yusuf Demir kararı! Sezon sonu...

19 yaşındaki oyuncu, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Galatasaray'dan sürpriz Yusuf Demir kararı! Sezon sonu...

Yusuf'un sarı kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Galatasaray'dan sürpriz Yusuf Demir kararı! Sezon sonu...

Transfermarkt'a göre oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fransız basını yazdı! G.Saray için flaş stoper iddiası
Ve açıkladı! Kerem'den flaş transfer sözleri
Oruç tutmanın faydaları nelerdir?
İstanbul barajları doluluk oranı (20 Mart 2023)
İkametgah adresi sorgulama ekranı e-Devlet
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor - Pazarspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Pazarspor maçı saat kaçta? 09:35
Fırtına'da ayrılacak isimler netleşti! Yeni sezonda... Fırtına'da ayrılacak isimler netleşti! Yeni sezonda... 09:32
Batman Petrol - Amedspor maçı saat kaçta? Batman Petrol - Amedspor maçı saat kaçta? 09:23
G.Saray'dan sürpriz Yusuf Demir kararı! G.Saray'dan sürpriz Yusuf Demir kararı! 09:21
Sakaryaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 09:15
Yıldız isimden Beşiktaş itirafı! "Pişman..." Yıldız isimden Beşiktaş itirafı! "Pişman..." 09:11
Daha Eski
Valencia'ya övgü dolu sözler! Valencia'ya övgü dolu sözler! 09:02
Flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?" Flaş sözler! "Daha gerçekçi ve doğru kararlar alacak mı?" 09:00
Bolu evinde şov yaptı Bolu evinde şov yaptı 08:05
F.Bahçeli yıldızı eleştirdi! "Hayalet gibiydi" F.Bahçeli yıldızı eleştirdi! "Hayalet gibiydi" 07:34
Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı! Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı! 01:17
El Classico'da kazanan Barça! El Classico'da kazanan Barça! 01:02