Galatasaray'dan sürpriz Yusuf Demir kararı! Sezon sonu...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Aslan öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Aslan öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu.
Sarı kırmızılılarda sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir Konya'ya götürülmedi.
Galatasaray'ın bu sezon yararlanamadığı tek transferi Yusuf Demir oldu.
Mertens'in sakat olduğu dönemde bile Okan Buruk tarafından tercih edilmeyen 19 yaşındaki genç yeteneğin Florya'da mutsuzluğu yüzünden okunuyor.
Sezon başında 6 milyon euro'luk bonservis bedeliyle büyük ses getiren Yusuf iyiden iyiye ayrılık hesapları yapılıyor.
Galatasaray cephesi de oyuncuya takım arıyor.
Yusuf Demir bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta süre aldı.
19 yaşındaki oyuncu, gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Yusuf'un sarı kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Transfermarkt'a göre oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
Galatasaray, sezon başında genç oyuncu için Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis ödedi.