GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

Konya deplasmanında 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da performansı en çok dikkat çeken isim Milot Rashica olmuştu.
Konya deplasmanında 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da performansı en çok dikkat çeken isim Milot Rashica olmuştu.
Son dönemde form grafiği çok ciddi şekilde yükselişe geçen Kosovalı yıldızın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, gelinen son nokta netleşti.
PLAY-OFF HEDEFİNİ KOVALIYOR
Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında Norwich City'den kiralanan Rasciha'nın bonservisini mutlaka almak istiyor.
Ancak İngiliz kulübü şu ana kadar Galatasaray'a kesin bir yanıt vermedi.
Alınan bilgilere göre Norwich sezon sonundaki durumuna göre Rashica'nın geleceğine karar verecek.
Şu anda Championship'te 57 puanla play-off hattının 1 sıra altında yer alan Norwich sezon sonunda Premier Lig biletini alabilirse Rashica'yı kadroda tutmak istiyor.
Ancak Sarı-Yeşilli kulüp hedefine ulaşamazsa yıldız futbolcunun bonservisi konusunda Galatasaray'la masaya oturacak
8 MİLYON EURO İSTEYECEKLER
İngiliz basını, Norwich'in Premier Lig'e yükselmesini düşük bir ihtimal olarak görüyor.
Gelen bilgilere göre Ada ekibi, gelecek sezon da Championship'te olması durumunda Rashica için masaya 8 milyon Euro'luk taleple oturacak.
Kosovalı yıldızın da Galatasaray'da devam etme konusunda çok istekli olduğu ifade ediliyor.
MILOT RASHICA KİMDİR?
28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı.
Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi.
Sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.
Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
26 yaşındaki Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...