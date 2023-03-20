Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Norwich'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica, performansıyla sarı-kırmızılı taraftarları etkilemeyi başarmıştı. Oyuncunun bonservisini almak isteyen Aslan'ın önünde bir engel var. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 14:19
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

Konya deplasmanında 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'da performansı en çok dikkat çeken isim Milot Rashica olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

Son dönemde form grafiği çok ciddi şekilde yükselişe geçen Kosovalı yıldızın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, gelinen son nokta netleşti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

PLAY-OFF HEDEFİNİ KOVALIYOR

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında Norwich City'den kiralanan Rasciha'nın bonservisini mutlaka almak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

Ancak İngiliz kulübü şu ana kadar Galatasaray'a kesin bir yanıt vermedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

Alınan bilgilere göre Norwich sezon sonundaki durumuna göre Rashica'nın geleceğine karar verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

Şu anda Championship'te 57 puanla play-off hattının 1 sıra altında yer alan Norwich sezon sonunda Premier Lig biletini alabilirse Rashica'yı kadroda tutmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

Ancak Sarı-Yeşilli kulüp hedefine ulaşamazsa yıldız futbolcunun bonservisi konusunda Galatasaray'la masaya oturacak

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

8 MİLYON EURO İSTEYECEKLER

İngiliz basını, Norwich'in Premier Lig'e yükselmesini düşük bir ihtimal olarak görüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

Gelen bilgilere göre Ada ekibi, gelecek sezon da Championship'te olması durumunda Rashica için masaya 8 milyon Euro'luk taleple oturacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

Kosovalı yıldızın da Galatasaray'da devam etme konusunda çok istekli olduğu ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

MILOT RASHICA KİMDİR?

28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

Sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rashica takımda kalacak mı? Flaş detay

Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor.

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