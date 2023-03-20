Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, iki maçtır hakemlerin sonuca tesir ettiğini söyledi. Öztürk, "İki maçtır; net kırmızı kartlar verilmiyor. Biz, tribünden gördük, Dubois'nın pozisyonunun kırmızı olduğunu... Ahmet Oğuz, delikanlıymış. Takdir ettim. O bile itiraf etti" dedi. "Biz hakeme, VAR'a sığınmadan tüm maçlarımızı kazanıp yeni bir seriye gireceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Biz şampiyon olacağız" diye de ekledi.
Galatasarayİkinci Başkanı Metin Öztürk, iki maçtır hakemlerin sonuca tesir ettiğini söyledi. Öztürk, "İki maçtır; net kırmızı kartlar verilmiyor. Biz, tribünden gördük, Dubois'nın pozisyonunun kırmızı olduğunu... Ahmet Oğuz, delikanlıymış. Takdir ettim. O bile itiraf etti" dedi. "Biz hakeme, VAR'a sığınmadan tüm maçlarımızı kazanıp yeni bir seriye gireceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Biz şampiyon olacağız" diye de ekledi.