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Ahmet Oğuz delikanlıymış

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, iki maçtır hakemlerin sonuca tesir ettiğini söyledi. Öztürk, "İki maçtır; net kırmızı kartlar verilmiyor. Biz, tribünden gördük, Dubois'nın pozisyonunun kırmızı olduğunu... Ahmet Oğuz, delikanlıymış. Takdir ettim. O bile itiraf etti" dedi. "Biz hakeme, VAR'a sığınmadan tüm maçlarımızı kazanıp yeni bir seriye gireceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Biz şampiyon olacağız" diye de ekledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Ahmet Oğuz delikanlıymış
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, iki maçtır hakemlerin sonuca tesir ettiğini söyledi. Öztürk, "İki maçtır; net kırmızı kartlar verilmiyor. Biz, tribünden gördük, Dubois'nın pozisyonunun kırmızı olduğunu... Ahmet Oğuz, delikanlıymış. Takdir ettim. O bile itiraf etti" dedi. "Biz hakeme, VAR'a sığınmadan tüm maçlarımızı kazanıp yeni bir seriye gireceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Biz şampiyon olacağız" diye de ekledi.
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