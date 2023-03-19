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Galatasaray'da o isimler etkisiz kaldı

Galatasaray, Konyaspor mağlubiyetiyle 14 maçlık serisine nokta koyarken bazı oyuncuların performansı da beğenilmedi. Sam Adekubge yerine sol bekte görev yapan Leo Dubois hem ofans hem defansta aksadı. Berkan ve Oliveira orta sahası başarısız olurken, sağ kanatta tercih edilen Barış Alper de sahada isteneni veremedi. Ayrıca Kerem, İcardi ve Boey'in formsuzluğu da dikkat çekti. Icardi yakaladığı birçok pozisyonda son vuruşu yapamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 06:50
Galatasaray'da o isimler etkisiz kaldı

Galatasaray, Konyaspor mağlubiyetiyle 14 maçlık serisine nokta koyarken bazı oyuncuların performansı da beğenilmedi. Sam Adekubge yerine sol bekte görev yapan Leo Dubois hem ofans hem defansta aksadı. Berkan ve Oliveira orta sahası başarısız olurken, sağ kanatta tercih edilen Barış Alper de sahada isteneni veremedi. Ayrıca Kerem, İcardi ve Boey'in formsuzluğu da dikkat çekti. Icardi yakaladığı birçok pozisyonda son vuruşu yapamadı.

DEĞİŞİKLİK YARAMADI
Konyaspor deplasmanında Okan Buruk'un değişiklikleri takıma olumsuz etki etti. Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da ilk değişikliğinden sonra ilk golü yedi. Torreira, Mata, Yunus ve Gomis'in oyuna girmesiyle orta sahası boşalan sarı-kırmızılı takım, 2. golü de ağlarında görmekten kurtulamadı.

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