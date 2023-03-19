Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan flaş transfer sözleri!

Depremler nedeniyle verilen aranın futbolcuların odaklanmasını zorlaştırdığını dile getiren Kerem, "Deprem, genel olarak ülkemizi olduğu gibi, takımları, futbolcuları, hocaları da etkiledi. Çok zor bir sezon. Hem aralar çok fazla hem de yaşadığımız olaylar çok ağır. O yüzden sadece sahaya, futbola odaklanmak biraz zor olabiliyor. Tabii profesyonel futbolcularız, odaklanmaktan başka çaremiz yok. O yüzden bu süreci, bu travmayı, bu felaketleri bir an önce kafamızdan atıp odaklanmamız gereken bir işimiz, amacımız var. Zor da olsa bir şekilde adapte oluyoruz, olmak zorundayız." diye konuştu.