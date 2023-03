Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan flaş transfer sözleri!

Kerem Aktürkoğlu: Ailemin benimle gurur duyduğunu her an hissediyorum. Onların desteğini hissetmediğim bir an yok. Babam sadece babam değil, hayat arkadaşım, her şeyim. O yüzden en çok babam için hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü ilk profesyonel imza attığımda bana, 'Sen Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynayacaksın.' dediğini hatırlıyorum.