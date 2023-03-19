Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan flaş transfer sözleri!

Gomis'in ise kendisine ağabeylik yaptığını vurgulayan Kerem, şunları kaydetti:

"Saha içinde ve dışında sürekli benim ile iletişim halinde, sürekli benden beklentilerini söylüyor, neler yapmam gerektiğini anlatıyor. Gelecek ile ilgili planlarımda nelerin olması gerektiğini söylüyor. Gomis gerçekten çok büyük bir profesyonel, çok büyük bir efsane benim için. Çok büyük bir karakter, çok büyük bir futbolcu. Gomis ile oynarken de çok rahat ediyorum. Her zaman ne yapması gerektiğini biliyor. Saha dışında da her zaman gençlere, Türk futbolculara çok iyi davranıyor. Bunun sonucunda biz de ona çok fazla saygı duyuyoruz. Kariyer anlamında çok üst düzey şeyler başarmış bir futbolcu ama egosuz. Bizlerle çocuk gibi eğlenebiliyor, abi-kardeş gibi iletişim halinde olabiliyoruz. Gomis belki bu süreçte daha az forma şansı buluyor ama bundan dolayı küsecek veya tavır alabilecek bir insan değil. Tam tersine takımı birleştiriyor. Bizi daha fazla motive etme konusunda çok çabalıyor. Gerçekten çok büyük bir etkisi var takım üzerinde."



