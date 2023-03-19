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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Lale Orta ve Jorge Jesus sözleri! "Hayretler içinde kaldım"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek MHK Başkanı Lale Orta hakkında konuştu. Özbek, "Lale Orta ile ilgili olan konuya inanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim. Bu dedim tevatürdür, mümkün değil. Eğer varsa da, Türkiye'nin, futbolun, kurumları, kurulları var. Onlar gereğini yapacaklardır. İnandırıcı gelmemişti bana. Ama dün akşam bazı demeçleri okuyunca hayretler içinde kaldım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 12:06
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Lale Orta ve Jorge Jesus sözleri! "Hayretler içinde kaldım"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek: "Riva arazisi, başladığı günden bu yana Galatasaray'a 170 milyon dolar + 90 milyon TL gelir sağlamıştır. Buradan elde ettiğimiz gelir, Galatasaray'ın finansal yapısına büyük bir katkıda bulundu."

"Lale Orta ile ilgili olan konuya inanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim. Bu dedim tevatürdür, mümkün değil. Eğer varsa da, Türkiye'nin, futbolun, kurumları, kurulları var. Onlar gereğini yapacaklardır. İnandırıcı gelmemişti bana. Ama dün akşam bazı demeçleri okuyunca hayretler içinde kaldım."

"Biz adaleti sadece kendimiz için istemiyoruz. Her maçta, o maça özgü olarak, hakem hataları, VAR hataları oluyor. Biz, bu hataların asgariye inmesi için talepte bulunuyoruz. Amacımız sadece kendimiz için adalet değil, Türk futbolu için adaleti istemek, o yönde çalışıyoruz"

"Sayın Jesus'un söylediklerinin muhatabı ben değilim. Bunun muhatabı TFF'dir. Onların dikkat etmesi gerekiyor."

"Konya'da bir yol kazası oldu. Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray. Mayıs'ta inşallah gereken sonucu alacağız. Hiç kimse merak etmesin." ifadelerini kullandı.

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