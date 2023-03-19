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Algı dizaynı!

MHK Başkanı’nın demeci üzerine açıklama yapan sarı-kırmızılı yönetim, “Lale Orta’nın beyanatları; iddiaları doğrulayan bir itiraftır. Kamuoyundaki algıları dizayn etme misyonunu üstlenmiş olduğu apaçık ortadır” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 06:50
Algı dizaynı!

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa maçı sonrasında gündemde yer alan iddialar üzerine açıklama bir yaptı. Bu iddiaların peşi sıra Konya'daki hakem yönetiminin de dile getirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Geçen haftadan bugüne yaşanan ve inanmakta zorlandığımız gelişmeler yüzünden aşağıdaki konuların taraflarınca en kısa zamanda açıklığa kavuşturulmasını bekliyoruz:
Kasımpaşa maçında oyuncumuz Zaniolo'ya yapılan kasti hareketin, maç sonrası tüm kamuoyu gibi hakem hocaları tarafından da kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği değerlendirilmiştir. MHK ve başkanının yapacağı açıklama ile spekülasyonları sona erdireceğine inandık.

'KABUL ETMİŞTİR'
Geldiğimiz noktada, MHK başkanının verdiği demeç, basında yer alan iddiaları doğrulayan bir itiraftır. Lale Orta, bu itirafla VAR odasındaki görüntüleri sızdırdığını, hakem yorumcularına baskı yaptığını zımnen kabul etmiştir. Kendisinin kamuoyundaki algıları dizayn etme misyonunu üstlenmiş olduğu apaçık ortadadır. Ve soruyoruz; itiraf ve iddialar ışığında bu kişinin adaleti sağlamakla görevli kurulun başkanlığında bulunması ne kadar doğrudur?
Ayrıca Konyaspor maçında oyuncumuz Dubois'a yapılan, hakem hocaları tarafından da tartışmasız kırmızı kart olarak nitelendirilen müdahale anlaşılmaz bir şekilde sarı kartla geçiştirilmiştir. Yine aynı oyuncuya ikinci sarı kart verilmemiştir.

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