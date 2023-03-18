Seri son buldu

Galatasaray'ın ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi Konyaspor deplasmanında son buldu. Okan Buruk'un rotasyonlu bir kadroyla çıktığı mücadelede, rakibine üstünlük kurmakta zorlanan Aslan, 31. dakikada Rashica'nın golüyle öne geçti. Abdülkerim'le başlayan organize atakta Kerem'in pasında Rashica, soluyla önüne alıp sağıyla ağları sarstı. Oldukça sert geçen ve hakem Zorbay Küçük'ün dört kez sarı kartına başvurduğu karşılaşmada ilk yarı G.Saray'ın üstünlüğüyle geçildi.

OĞULCAN 90+3'TE ÇARESİZ BIRAKTI

İkinci yarıda ise işler adeta tersine döndü... 62'de Bruno Paz'ın pasıyla hareketlenen Soner, vuruşunu yaptı. Abdülkerim'e de çarpan top ağlara gitti. Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler de olumsuz etki etti. 90+3'te Oğulcan'ın vuruşunda Muslera çaresiz kaldı. Böylece G.Saray'ın 15 maçlık namağlup serisi Konya'da bitmiş oldu. Bu sezon üst üste rekorlar kıran Aslan'ı mağlup eden Konyaspor ise geçen hafta aldığı 3-0'lık hükmen Hatayspor galibiyeti haricinde 9 maçlık özlemine son verdi.

YİNE KONYA YİNE HÜSRAN

Aslan'a, Konyaspor deplasmanı bir türlü yaramıyor. Sarıkırmızılılar, Süper Lig'in son üç sezonunda da konuk olup ve puan alamadığı tek deplasman Konya oldu. Cimbom burada 3 kez mağlup oldu.