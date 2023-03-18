Kırmızıyı es geçti

Maçın hakemi Zorbay Küçük, tartışılan bir karara imza attı. Ahmet Oğuz, Dubois'i taç çizgisinde sert bir müdahaleyle yere indirdi. Pozisyonu devam ettiren Küçük, daha sonra sarı kartına başvurdu. Sarı-kırmızılı oyuncular, müdahalenin sert olduğu gerekçesiyle kırmızı bekledi fakat karar değişmedi.
Maçınhakemi Zorbay Küçük, tartışılan bir karara imza attı. Ahmet Oğuz, Dubois'i taç çizgisinde sert bir müdahaleyle yere indirdi. Pozisyonu devam ettiren Küçük, daha sonra sarı kartına başvurdu. Sarı-kırmızılı oyuncular, müdahalenin sert olduğu gerekçesiyle kırmızı bekledi fakat karar değişmedi.