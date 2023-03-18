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Elimizdeki maçı verdik

Okan Buruk, Konya karşısında ellerinde olan galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Rakibi tebrik ederek başlayan Buruk, "Yaptığımız hamleler de özellikle pozisyon vermemizi sağladı. Özellikle 80'den sonra kötü oynadık. İki forvet varken yan ortalarla top getirmeliydik. Oyunun geneline baktığımızda elimizde olan maçı verdik. Aradan sonra toparlanacağız. Ahmet Oğuz'un iki kırmızı kart pozisyonu vardı, es geçildi" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Elimizdeki maçı verdik
Okan Buruk, Konya karşısında ellerinde olan galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Rakibi tebrik ederek başlayan Buruk, "Yaptığımız hamleler de özellikle pozisyon vermemizi sağladı. Özellikle 80'den sonra kötü oynadık. İki forvet varken yan ortalarla top getirmeliydik. Oyunun geneline baktığımızda elimizde olan maçı verdik. Aradan sonra toparlanacağız. Ahmet Oğuz'un iki kırmızı kart pozisyonu vardı, es geçildi" dedi.
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