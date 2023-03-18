Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Konyaspor-Galatasaray maçını yorumladı!

Bülent Timurlenk Konyaspor-Galatasaray maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibine 2-1 mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi değerlendirirken Galatasaray'dan o ismi sert sözlerle eleştirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 08:09
Bülent Timurlenk Konyaspor-Galatasaray maçını yorumladı!

BÜLENT TİMURLENK - ŞIMARIKLIĞIN SONU

"Rakibim 9 maçtır kazanamıyor, ben de 14 maçtır kazanıyorum. Hangi kadroyu sahaya sürersem süreyim..." demişti galiba Okan Buruk.

Bülent Timurlenk Konyaspor-Galatasaray maçını yorumladı!

Defans göbeğinin sigortası Nelsson ve takımın vazgeçilmezi Mertens yokken ve takım haftada bir maç oynayıp milli takım arasına gidecekken Okan Buruk'un fantezileri Galatasaray'a pahalıya patladı.

Bülent Timurlenk Konyaspor-Galatasaray maçını yorumladı!

Elinde iki sol bek varken Dubois'ya forma vermek, Torreira sağlam ve kulübede olduğuna göre Berkan ile başlamanın riski ve sağ kanatta bugüne kadar hiç katkı vermemiş Barış Alper Yılmaz ile maça başlamak...

Bülent Timurlenk Konyaspor-Galatasaray maçını yorumladı!

Okan Buruk teknik adamlığın futbolcuları memnun etme sanatı olmadığını, "küserlerse üzülürüm" demeyi bugüne kadar öğrenmiş olmalı.

Bülent Timurlenk Konyaspor-Galatasaray maçını yorumladı!

Dün Icardi, Galatasaray forması altında en kötü maçını oynadı. Rashica ve Kerem ile maça tutunan ve yorulana kadar orta sahayı toparlayan Sergio dışında oyunu tutan isim yoktu.

Bülent Timurlenk Konyaspor-Galatasaray maçını yorumladı!

Abdülkerim müthiş performansının ardından dün olmadığı kadar sakar, Boey de hücumlarda son maçlarda olduğu gibi verimsizdi.

Bülent Timurlenk Konyaspor-Galatasaray maçını yorumladı!

Barış Alper Yılmaz bu takımda oynayacak yeteneğe sahip değil ve sırf Galatasaray oyuncusu diye milli takıma alınması da Stefan Kuntz imzalı bir komedi.

Bülent Timurlenk Konyaspor-Galatasaray maçını yorumladı!

Konya, maçı Buruk'un ikramlarıyla çevirdi.

Bülent Timurlenk Konyaspor-Galatasaray maçını yorumladı!

İlk yarıda direkt kırmızıyı, bir de ikinci sarısını görmeden oyuna devam Ahmet Oğuz için Zorbay Küçük'ün ve VAR'ın katkısını da not düşmek lazım.

Bülent Timurlenk Konyaspor-Galatasaray maçını yorumladı!

Elinde ne kadar hücumcu varsa sahaya süren, orta sahasını boşaltan, koşamayan Mata'dan medet uman Buruk'a demek ki bu puan farkı fazla gelmiş.

Bülent Timurlenk Konyaspor-Galatasaray maçını yorumladı!

Galibiyet serisinin getirdiği şımarıklığı futbolun affetmediğine dair gerçeği milli takım arasında düşünecek çok vakti olacak.

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