Abdülkerim döküldü

İlk kez milli takıma çağrılma sevinci yaşayan Abdülkerim Bardakcı, eski takımı karşısında son derece kötü bir performans gösterdi. Savunmada Nelsson'un yokluğunda Kaan Ayhan'la birlikte oynayan başarılı oyuncu, birçok hataya imza attı. Geldiği günden beri en kötü oyununu oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 10 ikili mücadelenin 6'sını kaybetti.
İlkkez milli takıma çağrılma sevinci yaşayan Abdülkerim Bardakcı, eski takımı karşısında son derece kötü bir performans gösterdi. Savunmada Nelsson'un yokluğunda Kaan Ayhan'la birlikte oynayan başarılı oyuncu, birçok hataya imza attı. Geldiği günden beri en kötü oyununu oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 10 ikili mücadelenin 6'sını kaybetti.