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Yeniden Nino

Brezilya basını, sarı kırmızılıların Nino’yu sezon sonu kadroya katmak için Fluminense ile görüşmelere başladığını duyurdu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 06:50
Yeniden Nino
Galatasaray için Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. Buna göre sarı kırmızılıların Fluminense'nin kaptanı Nino ile transfer görüşmelerine başladığı yazıldı. NETFLU'nun haberinde G.Saray'ın oyuncuyu daha önce de istediği hatırlatılarak "Türk ekibi bu kez transferde çok ısrarcı" denildi. Sarı kırmızılı kulübün, sezon sonunda Brezilya ekibi ile masaya oturarak mutlu sona ulaşacağı belirtildi. "Galatasaray yeni sezon için Nino'yu yeniden gündemine aldı. Türk yetkililer, Fluminense kulübü ile görüşmelere başladı. Victor Nelsson'un olası ayrılığı sonrasında stoper bölgesini Nino ile güçlendirmek istiyorlar" ifadeleri kullanıldı.
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