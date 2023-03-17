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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sarı-kırmızılılar Milli Takıma seçilen oyuncularına tebrik mesajı yayımladı!

Galatasaray, Milli Takıma ilk kez seçilen Abdülkerim Bardakçı ile davet alan diğer isimler Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz için bir tebrik mesajı yayımladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 15:44 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 15:45
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sarı-kırmızılılar Milli Takıma seçilen oyuncularına tebrik mesajı yayımladı!

Galatasaray, Milli Takıma ilk kez seçilen Abdülkerim Bardakçı ile davet alan diğer isimler Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz için bir tebrik mesajı yayımladı.

Mesajda, "A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna seçilen oyuncularımız Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik ediyor; millilerimize başarılar diliyoruz!" sözlerine yer verildi.

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