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Konyaspor Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 26. hafta maçında lider Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor. Okan Buruk'un öğrencileri biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçından galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılılar, bu seriyi Konyaspor maçında da devam ettirmek istiyor. Konyaspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 20:20 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 20:30
Konyaspor Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'de 26. hafta maçında Galatasaray zorlu Konyaspor deplasmanında.

Okan Buruk'un öğrencileri kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış Alper, Kerem, Icardi

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Galatasaray maçı 17 Mart Cuma günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

SON 17 RESMİ MAÇI KAZANDI

Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçından galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı. Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı. Sarı-kırmızılılar, aldığı 14 galibiyetle Süper Lig'de üst üste en fazla maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi oldu.

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