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Konyaspor Galatasaray - CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. 26 hafta maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak. Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçından galip ayrıldı. İki takım da kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 15:40 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 15:50
Konyaspor Galatasaray - CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? (Spor Toto Süper Lig)

Konyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Konyaspor - Galatasaray maçıyla sürüyor. 26. hafta maçında Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçta Zorbay Küçük düdük çalacak. Galatasaray, zorlu deplasmanda kazanarak üst üste 15. galibiyetini almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırıyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanada?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Galatasaray maçı 17 Mart Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 3 KRİTİK EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak. İstanbul temsilcisinde Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Çekici, Muhammet, Moreno, Diouf

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Zaniolo, Kerem, Rashica, Icardi

SON 17 RESMİ MAÇI KAZANDI

Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçından galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı. Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı. Sarı-kırmızılılar, aldığı 14 galibiyetle Süper Lig'de üst üste en fazla maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi oldu.

GOL YOLLARI ETKİLİ SAVUNMA GEÇİT VERMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de en çok gol atan 2. takım olurken, kalesini en iyi savunan ekip olarak dikkati çekiyor. Ligde 51 gol atan (3'ü hükmen) sarı-kırmızılı ekip, bu alanda 58 golle zirvede olan Fenerbahçe'nin 7 gol gerisinde 2. sırada yer aldı. Söz konusu müsabakalarda 17 gol yiyen Galatasaray, ligdeki 19 takım arasında kalesinde en az gol gören takım oldu.

DEPLASMANDA KALESİNİ GOLE KAPATIYOR

Sarı-kırmızılı takım, ligde deplasmanda yaptığı son 6 maçı kazanırken kalesinde sadece 1 gol gördü. Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 resmi maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kayserispor mücadelesinden sonra dış sahada 6 maça çıkan "Cimbom" tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu süreçte 21 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 1 gole izin verdi.

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