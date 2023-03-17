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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Torreira ve Zaniolo sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo hakkında konuştu. İşte Buruk'un sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 19:37 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 19:45
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Torreira ve Zaniolo sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk, çıkardığı ilk 11 hakkında konuştu.

Okan Buruk'un sözleri;

Okan Buruk: "Victor Nelsson cezalı ama kaliteli bir kadromuz var. Diğer bölgelerde seçimlerimiz oldu. Lucas Torreira'nın hastalığı vardı, onunla görüştük ve oyunun devamında kullanacağız. Nicolo Zaniolo %100 olarak hazır değil. Onunla da konuştuk, sonra girmek istedi." dedi.

Ahmet Çalık hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Burada anmamız gereken Ahmet Çalık var. Her zaman aklımızda. Hem Konyaspor hem de Galatasaray forması giymiş, üzerimizde büyük bir iz bırakmış bir oyuncu. Onu da buradan bir kez daha anmak istiyorum." açıklamalarında bulundu.

"ZANIOLO İTALYA'NIN GENİŞ KADROSUNDA"

Milli takıma katılacak oyuncuları hakkında konuşan Buruk, "Birçok oyuncumuz milli takıma gitti. Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan da daha önce Milli Takım'a gitti, aday oyuncular. Milli Takım'ın kritik iki maçı var, gönlümüz onlarla. İnşallah iyi başlarız. Milli Takım'a hizmet etmek için de bu takımlar var. Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın geniş kadrosunda olacak. Cumartesi günü açıklanacak. Takımla, seyirciyle, ülkemizle çok çabuk bir bağ kurdu. Çabuk alıştı. Bütün oyuncularımız ülkemizle bağ kurdu. Türk futbolunu beğeniyorlar, mutlular." ifadelerini kullandı.

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