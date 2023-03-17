Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Jorge Jesus açıklaması!

Biz tabii toplum olarak, özellikle futbol camiası olarak, artık bu kısır tartışmaların, bu çekişmelerin son bulmasını istiyoruz. Onun için de bu konuda da bir yorum yapmak istemiyorum. Ama şu kadarını ifade edeyim. Eğer bu sosyal medyadaki görüntüler, söylenenler doğruysa inanılması mümkün değil.