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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Jorge Jesus açıklaması!

Süper Lig devlerinden Galatasay'ın Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili flaş açıklamalara yer verdi. Ayrıca Özbek, takımın yıldızları Nicolo Zaniolo ve Icardi'nin geleceği hakkında konuştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 19:15 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 19:47
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Jorge Jesus açıklaması!

"İLGİLİ MERCİLER GEREKENİ YAPACAKTIR"

Dursun Özbek, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'maçlar sahada kazanılmıyor' açıklaması ile ilgili yorum yapmasının doğru olmayacağını söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Jorge Jesus açıklaması!

Özbek, "Jesus, önemli bir kulübün bizim ebedi dostumuz, ezeli rakibimiz olan bir kulübün önemli bir kulübün antrenörü, dolayısıyla yorumları hakkında bizim bir şey söylememiz doğru olmaz.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Jorge Jesus açıklaması!

Elbetteki ifade ettiği şeyler hakkında ilgili merciler, ilgili kişiler gerekeni söyleyeceklerdir, yapacaklardır diye düşünüyorum. Bu konuda yorum yapmamızın doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Jorge Jesus açıklaması!

"FEDERASYON AÇIKLAMA YAPACAKTIR"

Dursun Özbek, Kasımpaşa ile oynadıkları maçın VAR kayıtları ile ilgili görüntüleri sosyal medyada gördüğünü dile getirerek, "Böyle bir şeyin olabileceğini bir defa inanılır gibi değil. Eğer orada anlatılanlar, söylenilenler doğruysa, inanılır gibi değil.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Jorge Jesus açıklaması!

Biz tabii toplum olarak, özellikle futbol camiası olarak, artık bu kısır tartışmaların, bu çekişmelerin son bulmasını istiyoruz. Onun için de bu konuda da bir yorum yapmak istemiyorum. Ama şu kadarını ifade edeyim. Eğer bu sosyal medyadaki görüntüler, söylenenler doğruysa inanılması mümkün değil.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Jorge Jesus açıklaması!

Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Nasıl ortaya böyle bir durum çıkıyor. Ben şahsen inanmak istemiyorum. Onunla da ilgili değerli federasyonumuz, federasyon yöneticileri, herhalde bir açıklama getireceklerdir diye düşünüyorum'' diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Jorge Jesus açıklaması!

Zaniolo ve Icardi'nin sezon sonundaki durumları hakkında da konuşan Dursun Özbek, "Zaniolo, bizim kontratlı futbolcumuz. Dolayısıyla zannedersem 4 yıl daha Galatasaray'a hizmet edecek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Jorge Jesus açıklaması!

Elbette çok önemli bir futbolcu. Tabii Galatasaray'ın planlaması içinde olan bir futbolcu. Futbol dünyası içinde bu transferler, gitmeleri gelmeleri mümkün.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Jorge Jesus açıklaması!

Sezon sonunu görmek lazım, ne olup ne bittiğine bakmak lazım. Icardi de çok önemli bir futbolcu. Galatasaray'a büyük emek veriyor şu anda. Sezon sonunu beklemek lazım.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş Jorge Jesus açıklaması!

Taraftarın bu futbolculardaki memnuniyetini görüyorum. Biz de buna ilgisiz değiliz. Ama Galatasaray olan hatları çerçevesinde tabii ki bu tip futbolcuların Galatasaray'da kalması için biz de elimizden geleni yapacağız" dedi.

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