Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Icardi olmazsa B planı Romelu Lukaku

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonlar hedefleyen sarı kırmızılılar Konyaspor deplasmanına çıkacak.
Diğer yandan Avrupa kupalarında iddialı kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonlar hedefleyen sarı kırmızılılar Konyaspor deplasmanına çıkacak.
Diğer yandan Avrupa kupalarında iddialı kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor.
Forvet hattına yönelen Galatasaray'da sürpriz isimler gündeme geliyor.
Yaptığı transferlerle büyük ses getiren Aslan, Dünya yıldızı gözüne kestirdi.
Galatasaray transferde yine büyük oynuyor.
Takvim'in haberine göre, sezon başından beri yıldız oyuncuları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, İnter'de kiralık olarak forma giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku için harekete geçti.
Sezon sonunda Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'nin bonservisini almak için pazarlık yapacak olan Cimbom bu girişimden sonuç alamazsa bonservisi Chelsea'de olan Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçecek.
Dünya futboluna damga vurmuş önemli golcüler arasında gösterilen 29 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Inter'de beklentilerin altında kaldı.
Fiziksel üstünlüğü sayesinde rakip savunmacılara zor anlar yaşatan Lukaku son vuruşlardaki başarısıyla dikkatleri çekiyor.
Belçikalı süper yıldız Romelu Lukaku Inter formasıyla bu sezon 18 maçta görev aldı.
29 yaşındaki forvet oyuncusu 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olan oyuncunun kontratı sezon sonu bitiyor
Belçika milli formayla 96 maça çıkan yıldız oyuncu 66 kez gol sevinci yaşadı.