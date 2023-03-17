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Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Icardi olmazsa B planı Romelu Lukaku

Yaptığı flaş transferlerle büyük ses getiren Galatasaray, gelecek sezon kadro planlamasını yapıyor. Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen sarı kırmızılı yönetim, yıldız oyuncunun transferinde problem yaşaması durumunda B planını devreye soktu. Dünya yıldızını gözüne kestiren Aslan transferde yine büyük oynayacak. İşte detaylar... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 06:50
Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Icardi olmazsa B planı Romelu Lukaku

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonlar hedefleyen sarı kırmızılılar Konyaspor deplasmanına çıkacak.

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Icardi olmazsa B planı Romelu Lukaku

Ligde galibiyet rekoru kıran Cimbom, Konyaspor maçıyla rekorunu ileriye taşımak istiyor.

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Icardi olmazsa B planı Romelu Lukaku

Diğer yandan Avrupa kupalarında iddialı kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Icardi olmazsa B planı Romelu Lukaku

Forvet hattına yönelen Galatasaray'da sürpriz isimler gündeme geliyor.

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Icardi olmazsa B planı Romelu Lukaku

Yaptığı transferlerle büyük ses getiren Aslan, Dünya yıldızı gözüne kestirdi.

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Icardi olmazsa B planı Romelu Lukaku

Galatasaray transferde yine büyük oynuyor.

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Icardi olmazsa B planı Romelu Lukaku

Takvim'in haberine göre, sezon başından beri yıldız oyuncuları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, İnter'de kiralık olarak forma giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku için harekete geçti.

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Icardi olmazsa B planı Romelu Lukaku

Sezon sonunda Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'nin bonservisini almak için pazarlık yapacak olan Cimbom bu girişimden sonuç alamazsa bonservisi Chelsea'de olan Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçecek.

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Icardi olmazsa B planı Romelu Lukaku

Dünya futboluna damga vurmuş önemli golcüler arasında gösterilen 29 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Inter'de beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Icardi olmazsa B planı Romelu Lukaku

Fiziksel üstünlüğü sayesinde rakip savunmacılara zor anlar yaşatan Lukaku son vuruşlardaki başarısıyla dikkatleri çekiyor.

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Icardi olmazsa B planı Romelu Lukaku

Lukaku, 2021 yılında İnter'den Chelsea'ye tam 113 milyon euro bonservis ücretiyle transfer oldu.

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Icardi olmazsa B planı Romelu Lukaku

Belçikalı süper yıldız Romelu Lukaku Inter formasıyla bu sezon 18 maçta görev aldı.

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Icardi olmazsa B planı Romelu Lukaku

29 yaşındaki forvet oyuncusu 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Icardi olmazsa B planı Romelu Lukaku

Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olan oyuncunun kontratı sezon sonu bitiyor

Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Icardi olmazsa B planı Romelu Lukaku

Belçika milli formayla 96 maça çıkan yıldız oyuncu 66 kez gol sevinci yaşadı.

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