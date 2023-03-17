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GALATASARAY HABERLERİ - Piyasa değerleri güncellendi! En çok artan isim...

Son dakika Galatasaray haberleri... Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Spor Toto Süper Lig'de puan farkıyla liderliğini sürdüren Galatasaray'da o isim, değerini en çok artıran oyuncu oldu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 11:10
GALATASARAY HABERLERİ - Piyasa değerleri güncellendi! En çok artan isim...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ligin 26. haftasının açılış maçında Konyaspor'a konuk olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Piyasa değerleri güncellendi! En çok artan isim...

Sakatlığı bulunan Mertens'in yanı sıra Midtsjö, Ross, Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve sarı kart cezalısı olan Nelsson kafilede yer almadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Piyasa değerleri güncellendi! En çok artan isim...

Bu arada Galatasaray'daki futbolcuların güncellenen piyasa değerleri belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Piyasa değerleri güncellendi! En çok artan isim...

Sarı-kırmızılıların son güncellemeye göre en değerli isim Nicolo Zaniolo. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Piyasa değerleri güncellendi! En çok artan isim...

Transfermarkt son güncellemeyle birlikte birçok sarı-kırmızılı oyuncunun piyasa değerini arttırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Piyasa değerleri güncellendi! En çok artan isim...

Kadro değeri 177 milyon euro'ya yükselen Aslan, Süper Lig'in en değerli takımı oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Piyasa değerleri güncellendi! En çok artan isim...

Süper Lig'in en çok değer kazanan oyuncusu 4.5 milyon euro artışla 11 milyon euro'ya ulaşan Sacha Boey oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Piyasa değerleri güncellendi! En çok artan isim...

22 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 2 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Piyasa değerleri güncellendi! En çok artan isim...

Ligin en değerli oyuncusu 28 milyon euro piyasa değeriyle Zaniolo...

GALATASARAY HABERLERİ - Piyasa değerleri güncellendi! En çok artan isim...

İtalyan oyuncuyu takip edenler şöyle:

GALATASARAY HABERLERİ - Piyasa değerleri güncellendi! En çok artan isim...

Mauro Icardi - 18 milyon euro

GALATASARAY HABERLERİ - Piyasa değerleri güncellendi! En çok artan isim...

Victor Nelsson - 16.5 milyon euro

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