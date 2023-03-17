GALATASARAY HABERLERİ - Piyasa değerleri güncellendi! En çok artan isim...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ligin 26. haftasının açılış maçında Konyaspor'a konuk olacak.
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ligin 26. haftasının açılış maçında Konyaspor'a konuk olacak.
Sakatlığı bulunan Mertens'in yanı sıra Midtsjö, Ross, Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve sarı kart cezalısı olan Nelsson kafilede yer almadı.
Bu arada Galatasaray'daki futbolcuların güncellenen piyasa değerleri belli oldu.
Sarı-kırmızılıların son güncellemeye göre en değerli isim Nicolo Zaniolo. İşte detaylar...
Transfermarkt son güncellemeyle birlikte birçok sarı-kırmızılı oyuncunun piyasa değerini arttırdı.
Kadro değeri 177 milyon euro'ya yükselen Aslan, Süper Lig'in en değerli takımı oldu.
Süper Lig'in en çok değer kazanan oyuncusu 4.5 milyon euro artışla 11 milyon euro'ya ulaşan Sacha Boey oldu.
22 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 2 asist yaptı.
Ligin en değerli oyuncusu 28 milyon euro piyasa değeriyle Zaniolo...
İtalyan oyuncuyu takip edenler şöyle:
Mauro Icardi - 18 milyon euro
Victor Nelsson - 16.5 milyon euro
Lucas Torreira - 15 milyon euro