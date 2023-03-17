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Galatasaray'da Victor Nelsson'a Avrupa‘dan takip!

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Nelsson'a sürpriz talipler çıktı. Nelsson için Avrupa takımları resmen sıraya girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 06:50
Galatasaray'da Victor Nelsson'a Avrupa‘dan takip!
Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Nelsson'a sürpriz talipler çıktı. Nelsson için Avrupa takımları resmen sıraya girdi. İtalya'dan Atalanta'nın Nelsson için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşuluyor. Ayrıca İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United da başarılı oyuncuyu renklerine katmak için girişimlerini sürdürüyor. Nelsson ve Boey'i hemen hemen her maçta scoutlar yakından takip ediyor. Galatasaray yönetimi, iki yıldızından önemli bir bonservis ücreti kazanmayı bekliyor.
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