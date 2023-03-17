Galatasaray yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 26. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak. Maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, bugün Konya deplasmanından galibiyetle dönüp puan farkını 12'ye çıkartmak ve ezeli rakibini baskı altına almak istiyor.
Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 17 galibiyet aldı. Sarı- kırmızılılar, Konyaspor karşısında da bu seriyi devam ettirmek istiyor. En son 23 Ekim 2022'de Alanyaspor'la berabere kalan Aslan, daha sonra çıktığı tüm maçları kazandı.
3 ÖNEMLİ EKSİĞİ BULUNUYOR
Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı.