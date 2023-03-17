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Galatasaray yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Galatasaray, bu kez gözünü Konyaspor maçına çevirdi. Lider Galatasaray, 26. hafta açılış maçında deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Aslan, kazanıp hem en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 12'ye çıkartmak hem de 14 maçlık serisine bir halka daha eklemeyi hedefliyor. İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 06:50
Galatasaray yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 26. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak. Maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, bugün Konya deplasmanından galibiyetle dönüp puan farkını 12'ye çıkartmak ve ezeli rakibini baskı altına almak istiyor.

Galatasaray yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 17 galibiyet aldı. Sarı- kırmızılılar, Konyaspor karşısında da bu seriyi devam ettirmek istiyor. En son 23 Ekim 2022'de Alanyaspor'la berabere kalan Aslan, daha sonra çıktığı tüm maçları kazandı.

Galatasaray yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

3 ÖNEMLİ EKSİĞİ BULUNUYOR
Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı.

Galatasaray yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Cimbom bugün de sahadan galibiyetle ayrılıp üst üste en çok maç kazanan takım rekorunu yenilemek istiyor. Bu arada Galatasaray'da 3 önemli futbolcu Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Sakatlığı bulunan Midtsjö, henüz hazır olmayan Dries Mertens ve cezalı Nelsson karşılaşmada yer alamayacak.

Galatasaray yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI
Galatasaray önemli bir fikstür avantajı da yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip kalan 10 maçının sadece 3'üne İstanbul dışında çıkacak. Bugün Konya'ya gidecek olan Cimbom, Alanya ve Ankaragücü maçlarıyla seriyi tamamlayacak.

Galatasaray yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

KONYA'DA İŞLER İYİ GİTMİYOR
Lider Galatasaray'ı konuk edecek olan Konyaspor'da işler iyi gitmiyor. Yeşil-beyazlılar, İlhan Palut yerine göreve getirilen Stanojevic yönetiminde değil galibiyet almak gol dahi atmayı başaramadı.

Galatasaray yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

DEPLASMANDA ÇOK RAHAT
Galatasaray, Konyaspor maçı öncesi deplasmanda aldığı başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Son olarak dış sahada Kayseri'ye yenilen sarı-kırmızılı kulüp, daha sonra oynadığı üst üste 6 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

KAAN AYHAN SAHNE ALIYOR

Galatasaray'ın ara transfer döneminde transfer ettiği Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı takımla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak. Kasımpaşa karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşen Victor Nelsson, takımını Konya'da yalnız bırakacak. Okan Buruk, Nelsson'un yerine Kaan Ayhan'ı ilk 11'de oynatacak.

Galatasaray yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

ZANIOLO MU BARIŞ MI?

Okan Buruk, hücum hattında Mauro İcardi, Kerem Aktürkoğlu ve Rashica'ya görev verecek. Mertens'in yerine oynayacak isim konusunda ise kararsızlık yaşanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının Zaniolo ve Barış Alper arasındaki tercihi maç saatinde belli olacak.

Galatasaray yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

İLK KEZ RAKİP OLACAK
Yaz transfer döneminde Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakcı bugün ilk kez Konyaspor'a rakip olacak. Konyaspor altyapısından yetişen ve yıllarca yeşil-beyazlı formayı giyen başarılı futbolcuyu taraftarların tribünlere çağırması bekleniyor.

Galatasaray yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

LİGDE 60 PUAN TOPLADI
Süper Lig'de 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray 60 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 31 puanla 8. sırada. Ligin ilk yarısındaki maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

KALESİNE DUVAR ÖRDÜ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 24 karşılaşmada ağlarında 17 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, ayrıca bu sezon ligde 10 maçta da kalesini gole kapadı.

Galatasaray yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

3 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada İstanbul'da oynanacak Kayseri maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Çekici, Muhammet, Moreno, Diouf

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Zaniolo, Kerem, Rashica, Icardi

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