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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kıran Galatasaray, bir yandan yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. 2023/2024 sezonunda da zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da transferini istediği isim için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 15:46 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 15:46
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

Süper Lig lideri Galatasaray, sezon başında Icardi, Torreira, Oliveira, Mata ve Rashica gibi isimleri kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yaptı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

Galatasaray devre arasında ise Zaniolo ve Kaan Ayhan gibi yıldızları transfer etti ve kadrosunu daha da güçlendirdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de iyi yerlere gelmek isteyen Aslan, şimdiden çalışmalara başladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

YILDIZLARI DA GÖZ HAPSİNDE

Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmaların sürdürürken kadrosundaki yıldızlara da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

Galatasaray'ın sağ kanat oyuncusu Sacha Boey'i Fransa'nın iki güçlü ekibi Marsilya ve Lyon kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

Yıldız oyuncuyla ilgilenen kulüpler sadece Lyon ve Marsilya değil. İngiltere'den Aston Villa, Newcastle United ve Aston Villa kulüpleri de Boey için girişimde bulunacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

NELSSON İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Galatasaray'da Boey gibi savunmanın önemli halkalarından Victor Nelsson da Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

Sezon ortasında yıldız oyuncu için Galatasaray'ın kapısını aşındırdılar ancak şampiyonluk yolunda olan takımın bir parçası eksilmesin görüşü hakim oldu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

Galatasaray sezon sonunda iyi bir bonservis ücretiyle Nelsson ile yolları ayırabilir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

20 MİLYON EURO TEKLİF EDECEKLER

İtalya Ligi ekiplerinde Atalanta'nın Nelsson için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşuluyor. Ayrıca İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United da başarılı oyuncuyu renklerine katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

Nelsson ve Boey'u hemen hemen her maçta scoutlar yakından takip ediyor. Galatasaray'ın iki yıldızdan önemli bir bonservis ücreti kazanması bekleniyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

BREZİLYA'DAN FLAŞ İDDİA

Brezilya basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Galatasaray, Fluminense'nin kaptanı Nino ile transfer görüşmelerine başladı. Sarı-kırmızılılarda geçen sezon da gündeme gelen transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

Galatasaray'ın bu kez transferde çok ısrarcı olduğu ve sezon sonunda Brezilya ekibi ile masaya oturarak mutlu sona ulaşacağı belirtildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

Brezilya basını, "Geçtiğimiz yıl kasım ayında Galatasaray, Nino'yu kiralamak için girişimlerde bulunmuştu. Ancak Fluminense'nin yüksek talepleri nedeniyle görüşmeler durmuştu. Galatasaray yeni sezon için Nino'yu yeniden gündemine aldı. Türk yetkililer, Fluminense kulübü ile görüşmelere başladı" ifadesini kullandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

JESUS ONU ÇOK İSTEMİŞTİ

Galatasaray, Victor Nelsson'un olası ayrılığı sonrasında stoper bölgesini Nino ile güçlendirmek istiyor. 1.88m boyuyla hava toplarındaki üstünlüğünün yanı sıra geriden oyun kurarken müthiş bir soğukkanlılığa sahip olan Nino'nun transferini teknik direktör Okan Buruk'un da çok istediği öğrenildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

Brezilyalı yıldızın adı sezon başında Fenerbahçe ile de anılmıştı. Teknik direktör Jorge Jesus'un savunmaya düşündüğü ilk isimlerden biri olan Nino için Fluminense ile uzun süren pazarlıklar yapılmış ancak sonuç alınamamıştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Jesus'un gözdesi Aslan oluyor

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

2020 yılından beri Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Nino'nun kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 7 milyon euro güncel piyasa değeri olan 25 yaşındaki başarılı stoper bu sezon 10 maçta görev alırken 1 gol atma başarısı gösterdi.

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