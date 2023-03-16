Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, takımın başına eski yıldızlarından Okan Buruk'u getirdi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, takımın başına eski yıldızlarından Okan Buruk'u getirdi.
Buruk'un görevine başlaması sonrası transfer çalışmalarına hız veren yönetim, ses getiren takviyelere imza attı.
Aslan; Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Juan Mata ve Sergio Oliveira gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı.
Cimbom, yaz transfer döneminde yapılan çok sayıdaki yıldız transferine rağmen sezona istediği başlangıcı yapamadı.
Lige etkisiz oyun ve puan kayıplarıyla başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
İlerleyen haftalarda yükselen bir ivme yakalan sarı-kırmızılılar, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası öncesi çıkışa geçti.
Turnuva öncesi zorlu Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından zaferle ayrılan Aslan, Dünya Kupası sonrası da yükselişini sürdürdü.
Galatasaray, Dünya Kupası sonrası Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıplarının ardından liderliğe yükseldi.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirerek liderliğini perçinleyen sarı-kırmızılılar, 14 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı.
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, ara transfer döneminde de çok konuşulan bir takviyeye imza attı.
Galatasaray, Roma forması giyen İtalyan yıldız Zaniolo'yu renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Cimbom, Zaniolo transferi için Roma'ya taksitler halinde 15 milyon Euro ödeyecek.
Ligde yoluna tam gaz devam eden Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Hızlı bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılıların birçok isimle de yollarını ayırması bekleniyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
GOMIS VE ICARDI GİDİYOR
Gelecek sezon Avrupa'da başarılı olmak isteyen Dursun Özbek ve yönetimi; Bafetimbi Gomis'in mevcut kontratının sona ermesinin ardından Fransız golcüyle yollarını ayıracak.
Icardi'nin kiralık sözleşmesinin biteceğini ve takımdan ayrılacağını düşünerek yıldız bir forvet transferi yapmak istiyor.
Şimdiden arayışlarına başlayan Galatasaray'ın adı Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Roberto Firmino ile anılıyor.
Bafetimbi Gomis bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maça çıktı.
Deneyimli forvet, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Mauro Icardi ise bu sezon 14 maçta görev aldı.
Arjantinli yıldız, 9 gol atarken 6 da asist üretti.