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Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmaları hızlandı. Yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılıların, iki yıldızıyla yollarını ayıracağı iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 10:12
Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, takımın başına eski yıldızlarından Okan Buruk'u getirdi.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Buruk'un görevine başlaması sonrası transfer çalışmalarına hız veren yönetim, ses getiren takviyelere imza attı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Aslan; Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Juan Mata ve Sergio Oliveira gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Cimbom, yaz transfer döneminde yapılan çok sayıdaki yıldız transferine rağmen sezona istediği başlangıcı yapamadı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Lige etkisiz oyun ve puan kayıplarıyla başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

İlerleyen haftalarda yükselen bir ivme yakalan sarı-kırmızılılar, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası öncesi çıkışa geçti.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Turnuva öncesi zorlu Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından zaferle ayrılan Aslan, Dünya Kupası sonrası da yükselişini sürdürdü.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Galatasaray, Dünya Kupası sonrası Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıplarının ardından liderliğe yükseldi.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirerek liderliğini perçinleyen sarı-kırmızılılar, 14 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, ara transfer döneminde de çok konuşulan bir takviyeye imza attı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Galatasaray, Roma forması giyen İtalyan yıldız Zaniolo'yu renklerine bağladı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Cimbom, Zaniolo transferi için Roma'ya taksitler halinde 15 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Ligde yoluna tam gaz devam eden Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Hızlı bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılıların birçok isimle de yollarını ayırması bekleniyor.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

GOMIS VE ICARDI GİDİYOR

Gelecek sezon Avrupa'da başarılı olmak isteyen Dursun Özbek ve yönetimi; Bafetimbi Gomis'in mevcut kontratının sona ermesinin ardından Fransız golcüyle yollarını ayıracak.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Icardi'nin kiralık sözleşmesinin biteceğini ve takımdan ayrılacağını düşünerek yıldız bir forvet transferi yapmak istiyor.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Şimdiden arayışlarına başlayan Galatasaray'ın adı Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Roberto Firmino ile anılıyor.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Bafetimbi Gomis bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maça çıktı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor

Deneyimli forvet, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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