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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye şok! O listeye girdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Bu sezon Galatasaray formasıyla başarılı bir performansa imza atan Mauro Icardi'nin PSG kariyeri eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız, o listeye girdi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 09:33
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye şok! O listeye girdi

Galatasaray'ın bu sezonki en dikkat çekici transferi olan Mauro Icardi, PSG'nin en kötü transferleri listesine girdi. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye şok! O listeye girdi

Kiralık geldiği sarı-kırmızılı takımda attığı goller ve yaptığı asistlerle adeta taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi'nin PSG kariyeri ise soru işareti olmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye şok! O listeye girdi

2011 yılından bu yana futbolda ciddi yatırımlar yapmasına karşın halen Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan Fransız ekibi Paris Saint Germain ile ilgili eleştiriler sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye şok! O listeye girdi

Takvim'in Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre, Nasser Al-Khelaifi başkanlığındaki Ligue 1 devinin, son 12 yıldaki transferleri incelenirken bu dönemdeki en kötü transferler de sıralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye şok! O listeye girdi

10 kişilik listede ilk sırayı Jese Rodriguez alırken, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi de en kötü transferler listesinde 6. sırada yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye şok! O listeye girdi

Icardi, PSG'ye Inter'den 50 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye şok! O listeye girdi

Tangocu, PSG'de 92 maçta 38 gol 10 da asist üretti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye şok! O listeye girdi

Bu arada daha önce Fenerbahçe forması giyen Uruguaylı stoper Diego Lugano da PSG'nin en kötü transferleri listesinde listede 8. sırada bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye şok! O listeye girdi

Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan Icardi, 9 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye şok! O listeye girdi

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye şok! O listeye girdi

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye şok! O listeye girdi

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye şok! O listeye girdi

1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye şok! O listeye girdi

Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye şok! O listeye girdi

Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.

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