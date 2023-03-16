GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye şok! O listeye girdi

Galatasaray'ın bu sezonki en dikkat çekici transferi olan Mauro Icardi, PSG'nin en kötü transferleri listesine girdi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın bu sezonki en dikkat çekici transferi olan Mauro Icardi, PSG'nin en kötü transferleri listesine girdi. İşte detaylar...
Kiralık geldiği sarı-kırmızılı takımda attığı goller ve yaptığı asistlerle adeta taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi'nin PSG kariyeri ise soru işareti olmaya devam ediyor.
2011 yılından bu yana futbolda ciddi yatırımlar yapmasına karşın halen Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan Fransız ekibi Paris Saint Germain ile ilgili eleştiriler sürüyor.
Takvim'in Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre, Nasser Al-Khelaifi başkanlığındaki Ligue 1 devinin, son 12 yıldaki transferleri incelenirken bu dönemdeki en kötü transferler de sıralandı.
10 kişilik listede ilk sırayı Jese Rodriguez alırken, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi de en kötü transferler listesinde 6. sırada yer aldı.
Icardi, PSG'ye Inter'den 50 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
Tangocu, PSG'de 92 maçta 38 gol 10 da asist üretti.
Bu arada daha önce Fenerbahçe forması giyen Uruguaylı stoper Diego Lugano da PSG'nin en kötü transferleri listesinde listede 8. sırada bulunuyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan Icardi, 9 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.
Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi.
Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...