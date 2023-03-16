Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 26. hafta maçında 17 Mart Cuma günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Ligde geride kalan 24 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 60 puan topladı. Galatasaray, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde lider girdi.
Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu.