Haberler Galatasaray Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, 26. haftanın açılış mücadelesinde Konyaspor'la kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda hedef, en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını artırmak. İşte Okan Buruk'un, Konyaspor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 10:32
Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 26. hafta maçında 17 Mart Cuma günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Ligde geride kalan 24 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 60 puan topladı. Galatasaray, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde lider girdi.

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu.

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

G.SARAY'DA 3 KRİTİK EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak.

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

İstanbul temsilcisinde Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

SON 17 RESMİ MAÇI KAZANDI

Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçından galip ayrıldı.

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı.

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılılar, aldığı 14 galibiyetle Süper Lig'de üst üste en fazla maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi oldu.

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

GOL YOLLARI ETKİLİ, SAVUNMA GEÇİT VERMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de en çok gol atan 2. takım olurken, kalesini en iyi savunan ekip olarak dikkati çekiyor.

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Ligde 51 gol atan (3'ü hükmen) sarı-kırmızılı ekip, bu alanda 58 golle zirvede olan Fenerbahçe'nin 7 gol gerisinde 2. sırada yer aldı.

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Söz konusu müsabakalarda 17 gol yiyen Galatasaray, ligdeki 19 takım arasında kalesinde en az gol gören takım oldu.

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

DEPLASMANDA KALESİNİ GOLE KAPATIYOR

Sarı-kırmızılı takım, ligde deplasmanda yaptığı son 6 maçı kazanırken kalesinde sadece 1 gol gördü.

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 resmi maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Kayserispor mücadelesinden sonra dış sahada 6 maça çıkan "Cimbom" tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu süreçte 21 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 1 gole izin verdi.

Aslan Konyaspor sınavında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Juan Mata, Kerem, Icardi.

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