TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

Galatasaray, sezon başında Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katmıştı.
Galatasaray, sezon başında Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katmıştı.
Cimbom, ara transfer döneminde de Serie A devi Roma'dan 23 yaşındaki yıldız Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayıp Avrupa'da ses getirdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren bu transferle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
FENER DE MASAYA OTURDU
Takvim'in derlediği habere göre Zaniolo'nun Türkiye'ye gelme ihtimalinin oluşmasının ardından Fenerbahçe'nin devreye girdi.
Sarı-lacivertliler'in 1 numaralı ismi Ali Koç'un Roma Başkanı ile görüştüğü belirtildi.
Ardından Koç tarafından görevlendirilen Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Roma'ya gidip oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Fakat transfer süreci Kanarya'nın lehine ilerlemedi.
Oyuncuyla ilgilenen bir başka kulüp olan Galatasaray'ın Zaniolo ile ilgili planlı ve kararlı davrandı.
İtalyan yıldızın da Aslan'a transfer için olumlu şekilde dönüş yaptığı ifade edildi.
MALİYETİ 15 MİLYON EURO
Galatasaray, Nicolo Zaniolo için Roma'ya 15 milyon euro bedeli 5 eşit taksitte ödeyecek.
Zaniolo yarım sezon için 900 bin euro kazanacak.
Yıllık 2 milyon 750 bin euro gelir elde edecek olan ve Kasımpaşa maçında ilk golünü atan yıldız futbolcu, SarıKırmızılı taraftarların gözdesi durumunda.
ZANIOLO'YU MİLLİ HEYECAN SARDI
Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'yu milli heyecan sardı.
İtalya'yı çalıştıran ve futbolcuya Cimbom'a transfer olması yönünde tavsiye veren Roberto Mancini, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere ve Malta ile oynanacak maçların aday kadrosuna Zaniolo'yu da almayı planlıyor.
Mancini, Zaniolo'yu ilk kez milli takıma alan teknik direktör olarak biliniyor.