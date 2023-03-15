Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

Galatasaray devre arasında Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katıp büyük yankı uyandırmıştı. Bu transferin ardından flaş bir gerçek gün yüzüne çıktı. Oyuncu için Cimbom'un ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

Galatasaray, sezon başında Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katmıştı.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

Cimbom, ara transfer döneminde de Serie A devi Roma'dan 23 yaşındaki yıldız Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayıp Avrupa'da ses getirdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren bu transferle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

FENER DE MASAYA OTURDU

Takvim'in derlediği habere göre Zaniolo'nun Türkiye'ye gelme ihtimalinin oluşmasının ardından Fenerbahçe'nin devreye girdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler'in 1 numaralı ismi Ali Koç'un Roma Başkanı ile görüştüğü belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

Ardından Koç tarafından görevlendirilen Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Roma'ya gidip oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

Fakat transfer süreci Kanarya'nın lehine ilerlemedi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

Oyuncuyla ilgilenen bir başka kulüp olan Galatasaray'ın Zaniolo ile ilgili planlı ve kararlı davrandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

İtalyan yıldızın da Aslan'a transfer için olumlu şekilde dönüş yaptığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

MALİYETİ 15 MİLYON EURO

Galatasaray, Nicolo Zaniolo için Roma'ya 15 milyon euro bedeli 5 eşit taksitte ödeyecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

Zaniolo yarım sezon için 900 bin euro kazanacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

Yıllık 2 milyon 750 bin euro gelir elde edecek olan ve Kasımpaşa maçında ilk golünü atan yıldız futbolcu, SarıKırmızılı taraftarların gözdesi durumunda.

TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

ZANIOLO'YU MİLLİ HEYECAN SARDI

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'yu milli heyecan sardı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

İtalya'yı çalıştıran ve futbolcuya Cimbom'a transfer olması yönünde tavsiye veren Roberto Mancini, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere ve Malta ile oynanacak maçların aday kadrosuna Zaniolo'yu da almayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı Zaniolo için çarpıcı iddia! Meğer Fenerbahçe...

Mancini, Zaniolo'yu ilk kez milli takıma alan teknik direktör olarak biliniyor.

DİĞER
Güzel manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli yaza hazırlık yapıyor! Çağla kesenin ağzını açtı!
Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli’nin isteğini kırmadı! 750 bin TL'ye...
Brezilya'dan Valencia iddiası! O rakama imzayı attı
2 İspanyol kulübü Fırtına'nın yıldızını istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Torreira için teklif sezon sonu!
Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçında...
TOGG otomatik vites mi manuel mi?
Canlı altın fiyatları ve kur takibi!
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim 01:06
Inter adını son 8'e yazdırdı! Inter adını son 8'e yazdırdı! 00:59
Inter adını son 8'e yazdırdı! Inter adını son 8'e yazdırdı! 00:57
Haaland coştu M. Cıty turladı! Haaland coştu M. Cıty turladı! 00:55
Haaland coştu M. Cıty turladı! Haaland coştu M. Cıty turladı! 00:50
Dünyanın en sevilen kulübü açıklandı! G.Saray... Dünyanın en sevilen kulübü açıklandı! G.Saray... 00:06
Daha Eski
A. Efes Real Madrid'i mağlup etti! A. Efes Real Madrid'i mağlup etti! 00:06
Cimbom'a Talisca'dan üzen haber! Cimbom'a Talisca'dan üzen haber! 00:06
Kadınlarda çifte zafer Kadınlarda çifte zafer 00:06
Oliveira'ya büyük onur! Listede 3. sırada Oliveira'ya büyük onur! Listede 3. sırada 00:06
İşte G.Saray'ın sezon sonu bombası! Yeniden Türkiye'ye dönüyor İşte G.Saray'ın sezon sonu bombası! Yeniden Türkiye'ye dönüyor 00:06
Dünya Kupası'nda yeni dönem başlıyor! 2026 yılında... Dünya Kupası'nda yeni dönem başlıyor! 2026 yılında... 00:06