Aslanlar zirvede

Almanya'nın ünlü sitesi Transfermarkt, oyuncuların 2023 yılı piyasa değerlerini açıkladı. Transfer dönemlerinin sona ermesinin ardından rakamları güncelleyen sitenin değerlendirmesine göre Süper Lig'in en değerli 4 ismi Galatasaraylı oyunculardan oluşuyor. Zirvede ara dönemde kadroya katılan Nicolo Zaniolo yer aldı. İtalyan yıldızın 28 milyon euro değeri bulunuyor. Onu İcardi, Nelsson ve Torreira takip ediyor. En değerli 5. isimse Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu... Ayrıca Kerem Aktürkoğlu 7., Sacha Boey ise en değerli 12. oyuncu oldu.

Sacha uçtu Zaniolo düştü

Transfermarkt'ın yeni verilerine göre Süper Lig'in en çok değer kazanan oyuncusu Sacha Boey oldu. Fransız yıldızın fiyatı 4.5 milyon euro artarak 11 milyon euro'ya yükseldi. Ayrıca Nelsson (2.5), Barış (1.7), Abdülkerim (1.5) fiyatı artan isimler arasına girdi. Buna karşılık Zaniolo iyi bir başlangıç yapsa da 2 milyon euro değer kaybetmekten kurtulamadı.