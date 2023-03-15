Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçındaki 11'i...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz hafta evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek Beşiktaş'ın elinde olan galibiyet serisi rekorunu kırdı.
Sarı kırmızılılarda rekoru getiren isim yeni transfer Zaniolo oldu.
İtalyan yıldız, sarı kırmızılı forma ile çıktığı ilk resmi karşılaşmada skora dokundu.
Lider G.Saray haftanın açılış maçında Konya'yı da devirip galibiyet serisini 15'e çıkarmanın peşinde.
Takipçisi F.Bahçe ile cuma gününden farkı 12 puana çıkarmak isteyen sarıkırmızılılarda Nelsson cezası, Midtsjö sakatlığı nedeniyle Konya'da yok, Mertens'in yetişmesi çok zor.
Stoperde Kaan Ayhan'a şans verecek teknik direktör Okan Buruk, Kaan'ın 11'e girmesiyle +3 kuralında zorlanmayacak.
Buruk, Konya deplasmanında forma vereceği 9 ismi belirledi.
Muslera'nın önünde Kaan-Abdülkerim ikilisi oynayacak, Boey sağ bekte olacak.
Torreira ve Oliveira orta sahanın merkezinde görev alacak.
YUNUS AKGÜN YEDEK KULÜBESİNE
İleri uçtaki İcardi'yi Kerem ve Rashica tamamlayacak.
Yabancı sınırına takılmayan Dubois, sol bekte Adekugbe'ye göre bir adım önde.
Sabah'ın haberine göre, Kasımpaşa maçında şansını kullanamayan Yunus'un yerine 11'e girecek isim netleşmedi.
Zaniolo'nun fiziksel durumu nedeniyle yedek kalması halinde Barış Alper Yılmaz ilk 11'de olacak.
Zaniolo Okan Buruk'un yine hamle oyuncusu olacak.