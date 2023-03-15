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Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçındaki 11'i...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, galibiyet serisini 15 maça çıkartmak için Konya'da sahaya çıkacak. Beşiktaş'ın rekorunu kıran Okan Buruk'un zorlu deplasman öncesi 11'i merak ediliyor. İşte sarı kırmızılıların Konyaspor kadrosu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçındaki 11'i...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçındaki 11'i...

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz hafta evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek Beşiktaş'ın elinde olan galibiyet serisi rekorunu kırdı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçındaki 11'i...

Sarı kırmızılılarda rekoru getiren isim yeni transfer Zaniolo oldu.

Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçındaki 11'i...

İtalyan yıldız, sarı kırmızılı forma ile çıktığı ilk resmi karşılaşmada skora dokundu.

Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçındaki 11'i...

Lider G.Saray haftanın açılış maçında Konya'yı da devirip galibiyet serisini 15'e çıkarmanın peşinde.

Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçındaki 11'i...

Takipçisi F.Bahçe ile cuma gününden farkı 12 puana çıkarmak isteyen sarıkırmızılılarda Nelsson cezası, Midtsjö sakatlığı nedeniyle Konya'da yok, Mertens'in yetişmesi çok zor.

Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçındaki 11'i...

Stoperde Kaan Ayhan'a şans verecek teknik direktör Okan Buruk, Kaan'ın 11'e girmesiyle +3 kuralında zorlanmayacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçındaki 11'i...

Buruk, Konya deplasmanında forma vereceği 9 ismi belirledi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçındaki 11'i...

Muslera'nın önünde Kaan-Abdülkerim ikilisi oynayacak, Boey sağ bekte olacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçındaki 11'i...

Torreira ve Oliveira orta sahanın merkezinde görev alacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçındaki 11'i...

YUNUS AKGÜN YEDEK KULÜBESİNE

İleri uçtaki İcardi'yi Kerem ve Rashica tamamlayacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçındaki 11'i...

Yabancı sınırına takılmayan Dubois, sol bekte Adekugbe'ye göre bir adım önde.

Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçındaki 11'i...

Sabah'ın haberine göre, Kasımpaşa maçında şansını kullanamayan Yunus'un yerine 11'e girecek isim netleşmedi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçındaki 11'i...

Zaniolo'nun fiziksel durumu nedeniyle yedek kalması halinde Barış Alper Yılmaz ilk 11'de olacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'un zor kararı! Konyaspor maçındaki 11'i...

Zaniolo Okan Buruk'un yine hamle oyuncusu olacak.

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